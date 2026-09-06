Alias ‘Gerente’ recibe 13 años de cárcel en el caso Comandos de la Frontera

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

Roberto Carlos Vera Álvarez, alias ‘Gerente‘, recibió una sentencia de 13 años de prisión por lavado de activos dentro del caso Comandos de la Frontera. Un Tribunal de Garantías Penales dio a conocer la resolución este domingo 6 de septiembre de 2026.

Alias ‘Gerente’ recibe una condena de 13 años de cárcel

La decisión judicial llegó tras la reinstalación de la audiencia de juicio. Vera Álvarez admitió días antes su responsabilidad en el delito de lavado de activos.

La Fiscalía General del Estado presentó su teoría del caso contra 17 personas naturales y cinco personas jurídicas. El Tribunal acogió las pruebas de la institución y también impuso una pena de 13 años de prisión a otras 13 personas.

Mentor A., otro de los procesados, recibió una condena de 10 años como autor directo.

El Tribunal también declaró la responsabilidad penal de las cinco empresas investigadas. Como parte de la sentencia, ordenó multas, clausura, disolución y comiso.

Caso Comandos de la Frontera supera los 300 millones de dólares

La sentencia contempla una multa equivalente al triple del monto relacionado con el lavado de activos. Los valores específicos constarán en la sentencia escrita.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el monto del delito supera los 300 millones de dólares.

Durante la audiencia telemática del 3 de septiembre, la Fiscalía sostuvo que el esquema operó durante el período financiero comprendido entre 2015 y 2025.

La institución identificó una estructura destinada al blanqueo de capitales con participación de personas naturales y jurídicas. De acuerdo con su teoría, los procesados utilizaron actividades económicas registradas en el Servicio de Rentas Internas (SRI) para disimular el origen real de recursos ilícitos y darles apariencia de legalidad.

Fiscalía señala compras de inmuebles vinculadas a alias ‘Gerente’

Sobre Vera Álvarez, la Fiscalía sostuvo que recursos obtenidos de forma ilícita sirvieron para comprar varios bienes inmuebles a su nombre. Otra parte del dinero llegó a sus hijos Carlos y Kerly, quienes recibieron sentencia en otro proceso por delincuencia organizada.

Las autoridades ecuatorianas identifican a alias ‘Gerente’ como cabecilla del grupo Comandos de la Frontera. Esta organización colombiana opera en la frontera entre Ecuador y Colombia y mantiene actividades vinculadas con narcotráfico, minería ilegal y otros delitos.

Alias ‘Gerente’ llegó a Ecuador tras su captura en Emiratos Árabes Unidos

Vera Álvarez cayó en Emiratos Árabes Unidos en junio de 2025. Seis meses después, las autoridades lo trasladaron a Ecuador y lo ingresaron en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que alias ‘Gerente’ figura entre los ecuatorianos que podrían enfrentar una extradición a Estados Unidos. Sus hijos también constan en esa lista, según la información proporcionada.