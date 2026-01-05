Alias ‘Gerente’ fue vinculado al caso Comandos de la Frontera; estas son las medidas en su contra

Alias ‘Gerente’ fue vinculado al caso Comandos de La Frontera este lunes 5 de enero de 2026 y un juez dispuso medidas en su contra; esto, después de su extradición desde Emiratos Árabes Unidos el pasado 29 de diciembre de 2025.

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La vinculación de alias ‘Gerente’ al caso Comandos de la Frontera y las medidas en su contra

La mañana de este lunes, en caso Comandos de la Frontera, se instaló la audiencia de vinculación contra cuatro personas, incluido Roberto A., alias ‘Gerente’, por presunto lavado de activos.

En esta causa, la Fiscalía procesa a 15 personas naturales y 5 jurídicas.

Medidas en contra de alias ‘Gerente’

Con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, un juez dicta prisión preventiva para Roberto A., alias ‘Gerente’, Alba C. y Roberth J..

Además, para Blanca L. dispone presentaciones y prohibición de salida del país.

El Magistrado ordenó la incautación y la prohibición de enajenar bienes, así como el congelamiento e inmovilización de cuentas de los procesados.

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Fiscalía investiga un presunto lavado de activos por aproximadamente 354 millones de dólares.

La captura y extradición de alias ‘Gerente’

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció la madrugada del martes 30 de diciembre de 2025 la llegada de Roberto Carlos A., alias ‘El Gerente’, a Ecuador.

Esto, luego de ser extraditado desde Emiratos Árabes Unidos. ‘El Gerente’.

El presunto cabecilla de los Comandos de la Frontera estaría detrás del crimen de 11 militares ecuatorianos en el Alto Punino, según las autoridades.

Tenía una orden de prisión preventiva y un llamamiento a juicio en la causa Comandos de la Frontera – delincuencia organizada.

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Las autoridades confirmaron que cumplirá la medida al arribar al país, en la Cárcel del Encuentro.

La Fiscalía General del Estado informó que, a su llegada, se solicitó al juez respectivo la emisión de la boleta de encarcelamiento contra ‘El Gerente’, quien fue deportado de EAU y tiene un llamamiento a juicio por delincuencia organizada.

Además, en coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía lo notificó para que comparezca a la audiencia de vinculación por presunto lavado de activos hoy lunes 5 de enero de 2026 a las 09:30.

Enlace externo: Los Comandos de la Frontera

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