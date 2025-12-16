El Gobierno de Estados de Unidos designó al Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal de Colombia, como una organización terrorista extranjera, informó este martes, 16 de diciembre de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio.

Clan del Golfo como grupo terrorista extranjero

“Hoy, el Departamento de Estado designa al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)”, señaló Rubio en un comunicado oficial.

De acuerdo con el jefe de la diplomacia estadounidense, se trata de una “organización criminal violenta y poderosa, con miles de miembros”, cuya principal fuente de ingresos es el narcotráfico de cocaína, utilizado para financiar sus acciones armadas, de acuerdo con información difundida por EFE.

Rubio sostuvo además que el Clan del Golfo es responsable de ataques contra funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, personal militar y civiles en Colombia.

La designación se produce mientras la organización se encuentra inmersa en diálogos de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, un proceso que busca reducir la violencia en varias regiones del país sudamericano, según recordó EFE.

Tensión entre Washington y Bogotá

La decisión coincide con un momento de tensión en las relaciones entre Washington y Bogotá, marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico Oriental como parte de la campaña antidrogas impulsada por el presidente Donald Trump, así como por el intercambio de críticas entre ambos mandatarios.

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y considerado heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuenta con cerca de 9 000 integrantes.

Sus actividades incluyen el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes. Desde septiembre pasado, el grupo participa en un proceso de negociación con el Estado colombiano, que ya ha contemplado la creación de zonas especiales para la concentración temporal de combatientes.

La designación como organización terrorista implica amplios efectos legales en Estados Unidos, como el congelamiento de activos y sanciones penales contra quienes brinden apoyo directo o indirecto a estas estructuras criminales.

Con información de EFE