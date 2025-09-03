El pronunciamiento de la Casa Blanca del 28 de agosto de 2025, que acusó a Nicolás Maduro de liderar el Cártel de los Soles, abrió un frente de debate en la política ecuatoriana y evidenció diferencias dentro de la Revolución Ciudadana (RC).

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, marcó distancia del tema; Luisa González, presidenta del movimiento, defendió la postura institucional; y Rafael Correa, líder vitalicio, rechazó las acusaciones contra el mandatario venezolano.

Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de liderar el Cártel de los Soles

Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, señaló a Maduro como jefe del Cártel de los Soles y lo calificó de “fugitivo”.

Recalcó que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, está dispuesto a utilizar “todo el poder” de ese país para frenar el narcotráfico en la región.

Washington sostiene que esta organización está conformada por militares venezolanos que facilitan el tráfico de cocaína hacia Norteamérica y Europa.

La advertencia incluyó la posibilidad de nuevas acciones militares. En paralelo, Estados Unidos desplegó buques de guerra y 4 000 infantes de Marina en aguas del Caribe.

Maduro respondió con movilización militar y denunció amenazas directas contra Venezuela.

Aquiles Alvarez marca su postura ante el Cártel de los Soles

Tras una reunión en la Cancillería con el Gobierno y los alcaldes de Quito y Cuenca, el 2 de septiembre de 2025, Aquiles Alvarez aclaró que sus opiniones son personales. Afirmó que respalda la lucha contra cualquier cártel, sin importar el país, pero subrayó que no tiene la capacidad de investigar a políticos en el extranjero.

“Yo no voy a salvar a nadie (…) apoyamos cualquier lucha contra cualquier cártel en cualquier parte del mundo”, expresó. Añadió que su postura no compromete a la Revolución Ciudadana.

Luisa González asegura que la Revolución Ciudadana tiene una postura

Las palabras de Alvarez motivaron la respuesta de Luisa González, presidenta de la RC. En X afirmó que la posición frente a la injerencia extranjera en América Latina es institucional y no depende de posturas individuales.

“Con todo cariño alcalde, Aquiles Alvarez, la postura contra la injerencia en Latinoamérica con el nuevo Plan Cóndor Siglo XXI no es de ‘un militante cualquiera político’. Es la postura de Rafael Correa, Presidente Vitalicio de la RC5, Luisa González Presidenta de la RC5 y del Movimiento”, escribió la dirigente.

González rechazó las acusaciones de que Maduro financió la campaña de la organización y sostuvo que la RC combate a las mafias “con hechos y no con shows”.

La dirigente además reclamó que en la reunión con el Gobierno no se trataran temas como el destino de los recursos del IVA para seguridad, el caso León de Troya o las extradiciones a EE.UU.

Rafael Correa descarta que Maduro lidere el Cártel de los Soles

El expresidente Rafael Correa calificó como un “cuento” la versión de que Maduro lidera el Cártel de los Soles. “¿Quién puede creer babosadas así?”, escribió en sus redes sociales en respuesta a las declaraciones de Alvarez.

Correa aseguró que la RC respalda la lucha contra el narcotráfico, pero pidió reabrir el caso Gran Padrino y revisar los permisos de exportación de banano que, según dijo, beneficiaron a la mafia albanesa.