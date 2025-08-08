El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que la reciente designación del Cartel de los Soles como organización terrorista permite a Washington usar herramientas militares contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus aliados.

Rubio, en una entrevista con Raymond Arroyo del programa ‘The World Over’ , afirmó que estas estructuras criminales tienen armamento similar al de grupos terroristas y controlan territorios en varios países.

La medida reportada por el portal La Prensa Latina, cambia el enfoque de Estados Unidos, que ahora considera a los carteles latinoamericanos una amenaza directa a su seguridad nacional.

Alcance regional y vínculos criminales

Según Rubio, las redes del Cártel de los Soles se extienden desde Venezuela hasta organizaciones en México, Ecuador y Guatemala. No solo trafican drogas, sino que también están vinculadas con la trata de personas, el contrabando y con contactos incipientes con grupos terroristas internacionales.

El funcionario subrayó que “ya no es un tema de aplicación de la ley, es un asunto de seguridad nacional” y que Estados Unidos podrá usar agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa y otras herramientas para neutralizarlos.

Rubio insistió en que el narcotráfico que lidera el régimen de Maduro es “un tipo de terrorismo” y que debe enfrentarse con la máxima capacidad del Estado estadounidense. La advertencia, difundida por La Prensa Latina, refuerza el debate sobre la cooperación internacional contra el crimen organizado en América Latina.

