La reunión entre los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca que se llevaba a cabo en la Cancillería este martes 2 de septiembre finalizó. Al salir, ofrecieron una rueda de prensa.

Los alcaldes fueron convocados antes de la llegada de Marco Rubio a Ecuador

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz; el de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el de Cuenca, Cristian Zamora, llegaron la mañana de este martes 2 de septiembre a la Cancillería para la reunión convocada.

En esas oficinas mantuvieron una cita de trabajo con la canciller, Gabriela Sommerfeld, y el ministro del Interior, John Reimberg.

Este encuentro se agendó para tratar entre los alcaldes y las autoridades gubernamentales los temas de seguridad prioritarios, antes de la llegada de Marco Rubio el 3 de septiembre.

A su salida, ofrecieron una rueda de prensa en la que participó cada uno. El alcalde Aquiles Alvarez señaló que se toparon distintos temas y que se pidió una persona que se encargue, por parte del Gobierno, en temas diarios, como personas en situación de calle, y no solo se enfoquen en la lucha contra el crimen organizado.

Además, señaló: “Hemos planteado establecer convenios para fortalecer la lucha contra la criminalidad en el Golfo de Guayaquil, que es una problemática que no tienen Quito y Cuenca”. Agregó que esta es una problemática que los afecta día a día y que se la debe trabajar en conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.

El alcalde Cristian Zamora saludó el hecho de haber sido convocados a la reunión y dijo que esta es una señal de la unidad del país, “municipios y todos los niveles de Gobierno para hacer frente al narcotráfico y todo lo que carcome la sociedad y, sobre todo, la vida y el futuro de los jóvenes y de todas las personas”.

Agregó que es importante para entender más cómo el narcotráfico está incrustándose cada vez más en nuestro país pero que todos, de manera férrea y con disciplina, tenemos que luchar contra aquello”.

Por su parte, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, resaltó que esta reunión permite tener labores de coordinación y saber qué pueden hacer los gobiernos locales en la guerra contra el crimen organizado.

Señaló que “la realidad del narcotráfico es tan terrorífica que, evidentemente, necesita una posición unificada del país y del Estado para vencer esa dinámica”.

“Vemos una oportunidad en la llegada del Secretario de Estado de Estados Unidos (…) porque creemos contingente para fortalecer la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podría ser importante”, añadió.

Reimberg se refirió a la marcha convocada para Guayaquil

El ministro del Interior, John Reimberg, habló en la rueda de prensa contra la lucha frontal que se tiene contra grupos delictivos que se enfrenta día a día. Dijo que en la reunión con los alcaldes trataron sobre narcotráfico, sus rutas y lo que esto conlleva; los delitos que están envueltos en el narcotráfico, y en la situación de cada una de las ciudades.

También, que se habló sobre el involucramiento de los diferentes carteles de otros países que actúan en Ecuador a través de los grupos delictivos, entre ellos el Cartel de los Soles.

Además, tras una pregunta de la prensa, habló de la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa. “Esta es una marcha por la paz, una marcha para que aquellos que no entienden lo que Ecuador requiere para llegar a este punto que todos los ecuatorianos están viviendo, lo tengan claro”, agregó.

Señaló que ya se realizó una marcha multitudinaria en Quito y que ahora se hará en Guayaquil. Agregó que está “seguro de que va a ser acompañada de muchos guayaquileños y muchos ecuatorianos que saben la labor que este Gobierno está haciendo por la paz de todos los ecuatorianos“.

Por su parte, la canciller, Gabriela Sommerfeld, dijo que esta es una primera reunión pero no la última con los alcaldes. Destacó la importancia de estar alineados en los conceptos y establecer quiénes son los enemigos de Ecuador

