El presidente Daniel Noboa emitió la tarde de este jueves 14 de agosto de 2025 el Decreto Ejecutivo 93, en el que declara grupo terrorista al Cartel de los Soles de Venezuela; además, emite disposiciones para el Centro Nacional de Inteligencia.

El decreto ejecutivo de Daniel Noboa sobre el Cartel de los Soles de Venezuela

El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 93, a través del cual se pronuncia sobre el Cartel de los Soles de Venezuela.

Noboa dispuso identificar como grupo terrorista de crimen organizado al denominado “Cartel de los Soles”.

Esto, porque este grupo constituye una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado.

Disposiciones Daniel Noboa al Centro Nacional de Inteligencia sobre el Cartel de los Soles de Venezuela

El Presidente ordenó al Centro Nacional de Inteligencia analizar la incidencia de este grupo terrorista en los grupos armados organizados identificados a la fecha y categorizarlo según corresponda.



Daniel Noboa dijo que, de ser necesario, la entidad coordinará y articulará las relaciones con organismos de inteligencia de otros Estados.

Esto con el fin de reforzar el combate contra los miembros de estas estructuras delincuenciales, “quienes buscan alterar los derechos de los ciudadanos y la cultura de paz de la sociedad civil”.

El Gobierno desplegará todas las acciones y estrategias necesarias para precautelar la seguridad del país y sus ciudadanos, señaló la Presidencia.

La Presidencia indicó que esta es una nueva y contundente medida contra los grupos de delincuencia organizada (GDO).

Daniel Noboa declaró al Tren de Aragua como grupo terrorista

En su primer período presidencial, Daniel Noboa declaró al Tren de Aragua como grupo terrorista.

El Tren de Aragua es otra