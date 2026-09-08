Presuntos miembros de Comandos de la Frontera, capturados en Alto Punino, se defenderán en libertad

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Siete presuntos integrantes de Comandos de la Frontera se defenderán en libertad, mientras avanza el proceso judicial por supuesto tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas. La decisión judicial, que apelará la Fiscalía, fue tomada este martes 8 de septiembre, en audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos.

La defensa en libertad de siete presunto miembros de Comandos de la Frontera, capturados en Alto Punino

Aunque Fiscalía solicitó prisión preventiva para los siete procesados, presuntos integrantes de Comandos de la Frontera, el juez dispuso medidas alternativas: prohibición de salida del país y presentación periódica cada ocho días. En caso de incumplimiento, se podrán girar boletas de encarcelamiento.

Ante la negativa de la prisión preventiva, Fiscalía presentó un recurso de apelación ante la Corte Provincial de Justicia de Orellana la tarde de este 8 de septiembre.

Fiscalía los vincula con Comandos de la Frontera

Los siete procesados forman parte de las nueve personas aprehendidas la tarde del lunes 7 de septiembre de 2026 en el sector Alto Punino, Orellana, durante una operación reservada coordinada entre Fiscalía, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Los procesados son Juranny Maribel P. M., Ariel Alexi V. G., César Lizandro V. Sh., Dennis Alonso Y. S., Patricio Alexander Ch. G., Pamela Thalia E. A. y Jonny Alexander V. L.

Según la Fiscalía, los siete serían integrantes de Comandos de la Frontera.

De acuerdo con el parte de aprehensión, personal militar que participó en el operativo habría localizado en la zona un presunto campamento paramilitar atribuido a ese grupo delictivo.

Al advertir la presencia de los uniformados, los ciudadanos habrían intentado huir, pero fueron aprehendidos en el lugar.

¿Qué encontraron durante el operativo?

Durante el procedimiento se levantaron como indicios:

Dos fusiles.

Una pistola.

Cuatro cargadores para fusil.

1.060 municiones de diferentes calibres.

16 baterías.

13 radios portátiles.

Dos antenas satelitales Starlink.

23 buzos pixelados.

Nueve gorros.

Cinco pañoletas.

Un chaleco.

Dos gorras.

Dos mochilas.

Entre los elementos de convicción presentados ante el juez constan el parte policial de aprehensión, las versiones de los agentes aprehensores y de un militar, el informe de inspección ocular técnica y el acta de ingreso de evidencias.

También se incorporó un certificado del Centro de Control de Armas de Orellana, que señala que los procesados no constan registrados ni cuentan con permisos para la tenencia o porte de armas, municiones y explosivos.

El mismo documento certifica que los dos fusiles encontrados son de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Otros dos aprehendidos fueron liberados

De las nueve personas aprehendidas durante el operativo, dos no fueron procesadas en esta causa.

El juez no calificó la flagrancia respecto de esos dos ciudadanos y dispuso su libertad, al considerar que fueron capturados aproximadamente a 1 000 metros del presunto campamento.

¿Qué delito se investiga?

El proceso contra los siete ciudadanos se sustenta en el artículo 361 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionado con el tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas.

Mientras se resuelve la apelación presentada por Fiscalía, los siete procesados deberán cumplir las medidas cautelares impuestas por el juez y continuarán el proceso en libertad.

Te recomendamos