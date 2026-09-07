Ecuador detiene a nueve presuntos integrantes de los Comandos de la Frontera en Alto Punino

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Las fuerzas del orden de Ecuador detuvieron a nueve presuntos integrantes de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante una operación en Alto Punino, en la Amazonia ecuatoriana. En la intervención participaron la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La operación permitió localizar campamentos que, según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, habrían servido como bases de sostenimiento y descanso para estructuras armadas organizadas. Las autoridades decomisaron armas, municiones, equipos de comunicación y otros elementos de infraestructura y logística.

Las autoridades desmantelaron tres campamentos en Alto Punino

La Fiscalía informó que, en coordinación con la Policía Nacional, participó en una operación reservada que permitió la aprehensión de nueve presuntos integrantes de los Comandos de la Frontera.

La intervención se desarrolló en Alto Punino. La Fiscalía señaló que, con apoyo de las Fuerzas Armadas, las autoridades localizaron un campamento en el que incautaron dos fusiles, más de 300 municiones, armas de nueve milímetros y prendas de uso militar.

Sin embargo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que la operación permitió desmantelar tres campamentos en el sector de Alto Punino, en Francisco de Orellana.

Según el comunicado militar, los tres sitios tenían capacidad para más de 60 personas y habrían sido utilizados como bases de sostenimiento y descanso de estructuras armadas organizadas.

Las Fuerzas Armadas reportaron el decomiso de más de 1 400 municiones de diferentes calibres. También encontraron 90 cápsulas detonantes, tres antenas Starlink, 13 radios de comunicación, un dron, chalecos tácticos y otros pertrechos.

Como parte de la infraestructura logística, las autoridades hallaron 13 bombonas de gas, tres generadores eléctricos, tres cocinas industriales, tres neveras con víveres y tres lavadoras.

La Fiscalía indicó que la situación jurídica de los nueve aprehendidos se resolverá en las próximas horas.

𝗙𝘂𝗲𝗿𝘇𝗮𝘀 𝗔𝗿𝗺𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗹𝗮𝗻 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀 𝘆 𝗮𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗴𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗖𝗗𝗙 𝗲𝗻 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝗣𝘂𝗻𝗶𝗻𝗼 pic.twitter.com/xKG4n6XhhJ — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) September 7, 2026

Los Comandos de la Frontera y las condenas por lavado de activos

Los Comandos de la Frontera son un grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La organización figura entre los grupos declarados como terroristas por el presidente Daniel Noboa.

A los Comandos de la Frontera se les atribuye la muerte de 11 militares ecuatorianos durante una emboscada. El ataque ocurrió en mayo de 2025, durante un operativo contra la minería ilegal en la zona de Alto Punino, situada entre las provincias amazónicas de Orellana y Napo.

Según las autoridades ecuatorianas, este grupo habría establecido vínculos con Los Lobos para incursionar en territorio ecuatoriano y participar en actividades de minería ilegal en enclaves como Alto Punino.

Este domingo, además, la justicia ecuatoriana condenó por lavado de activos a catorce personas, entre ellas Roberto Álvarez Vera, alias ‘Gerente’, considerado cabecilla de los Comandos de la Frontera en Ecuador.

Alias Gerente recibió una condena de 13 años de prisión. La Fiscalía informó que el caso denominado Comandos de la Frontera se sigue contra 17 personas naturales y cinco personas jurídicas por el presunto delito de lavado de activos.

Dentro de este proceso, la justicia también dictó una sentencia de 10 años de prisión contra Mentor A.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo recientemente que alias ‘Gerente’ figura en la lista de posibles extraditables a Estados Unidos.

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