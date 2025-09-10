John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, este miércoles, 10 de septiembre de 2025, informó sobre la operación contra el grupo de delincuencia organizada Comandos de la Frontera.

La operación se desarrolló este martes, 9 de septiembre, en nueve provincias del país. La Fiscalía General del Estado investiga a los Comandos de la Frontera, organización armada colombiana identificada como disidencia de las FARC.

Según la institución, esta estructura se asentó en la frontera colombo–ecuatoriana y extendió sus operaciones a varias provincias de Ecuador.

John Reimberg se refirió a los Comandos de la Frontera

En una entrevista con La FM Colombia, el Ministro del Interior indicó que la operación, que se realizó en provincias como Pichincha, Tunguragua y Guayas, afectó a la organización en unos 300 millones de dólares.

En esa línea también apunto a la captura de Roberto Carlos Álvarez Vera, alias ‘Gerente’, señalado como comandante de la organización en Ecuador. Esta detención, dijo, se logró en una acción con Interpol en Emiratos Árabes.

Según el funcionario, el hombre se desempeñaba como un líder activo de la organización. Él se encuentra detenido y están, dijo, tras la pista de la esposa.

Reimberg mencionó que también se detuvo a un primo de alias ‘Gerente’, a quien le habrían traspasado las compañías formadas para lavado de dinero.

Alias ‘Gerente’, dijo el Ministro, habría formado compañías en cuatro países distintos. Por eso, adelantó que se sigue trabajando con Interpol.

HACEMOS HISTORIA. OPERATIVO FRONTERA NORTE 2



103 BIENES INCAUTADOS DE COMANDOS DE LA FRONTERA EN 9 PROVINCIAS EN 68 ALLANAMIENTOS EN EL GOLPE A LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS CRIMINALES MÁS GRANDE DEL ECUADOR QUE MOVÍA ALREDEDOR DE USD 313 MILLONES.



ESTA MADRUGADA, EL GOBIERNO… pic.twitter.com/Urm6ehnYVz — John Reimberg (@JohnReimberg) September 9, 2025

Antecedentes de la operación

La acción, calificada como la intervención más grande contra las estructuras económicas criminales en la historia del país, contó con la participación de 600 servidores policiales y 94 funcionarios de la Fiscalía General del Estado.

Según la información compartida por John Reimberg, se estima que esta organización movía alrededor de 313 millones de dólares mediante lavado de activos y tráfico de drogas.

Sobre operaciones de Estados Unidos en el Caribe y presión a Nicolás Maduro

El Ministro indicó que Estados Unidos es un aliado fundamental para Ecuador en la lucha contra el narcotráfico, con quien “logramos la extradición más rápida, cuando enviamos a alias ‘Fito’ a ese país, en tan solo 25 días.

“La presencia de Estados Unidos en la región es importante, creo que pueden apoyar de manera significativa a la lucha que tenemos los países comprometidos en la lucha contra el narcotráfico, como lo es Ecuador”, dijo.

Ministro del Interior sobre Gustavo Petro

En la entrevista en el medio colombiano le consultaron sobre la visita del presidente de este país, Gustavo Petro, a Manta. Esta desató polémica por el contexto relacionado con Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros.

El Ministro respondió que lo único que conocen sobre esa llegada es que permaneció en una casa de esa localidad de Manabí por dos días y no salió de allí.

