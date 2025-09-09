La Fiscalía General del Estado investiga a los Comandos de la Frontera, organización armada colombiana identificada como disidencia de las FARC. Según la institución, esta estructura se asentó en la frontera colombo–ecuatoriana y extendió sus operaciones a varias provincias de Ecuador.

La red habría ejecutado actividades de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos que movieron alrededor de 313 millones de dólares. Comandos de la Frontera es considerada la mayor estructura económica criminal del país, según el ministro de Gobierno, John Reimberg.

Más noticias

Inicio de las investigaciones en el caso Comandos de la Frontera

La Fiscalía inició indagaciones en 2023, cuando detectó transporte de dinero en efectivo y sustancias sujetas a fiscalización.

Estas pesquisas llevaron al operativo del 29 de agosto de 2024, en el que se detuvo a 16 personas en Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas y Orellana.

Ese día se incautaron de siete vehículos de alta gama, 29 teléfonos móviles, 16 armas con municiones, computadores y más de 100 000 dólares en efectivo.

Procesados y cabecilla detenido en 2025

El 16 de enero de 2025, la Fiscalía vinculó a Roberto Carlos Álvarez Vera, alias ‘Gerente’, señalado como comandante de la organización en Ecuador, junto con Édgar Leovigildo A. L., Wilson Adalecio O. J. y Roberth Luis J. H.

Posteriormente, el 14 de julio de 2025, un tribunal sentenció a 13 integrantes de los Comandos de la Frontera.

Cinco recibieron 13 años de cárcel y ocho fueron condenados a 10 años de prisión por delincuencia organizada con fines de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.

Álvarez Vera fue detenido el 26 de junio de 2025 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en coordinación con Interpol. Su extradición hacia Ecuador se encuentra en trámite.

Acciones violentas atribuidas a la organización

En mayo de 2025, la Fiscalía señaló a los Comandos de la Frontera por una emboscada en el sector de Alto Punino, en la Amazonía.

El ataque, ocurrido durante un operativo militar contra la minería ilegal, dejó 11 uniformados muertos y un herido, además de un integrante del grupo armado fallecido.

Lea más sobre el tema: ¿Quiénes son los Comandos de la Frontera, que habrían atacado a los militares en Orellana?

Operativo Frontera Norte 2 y bienes incautados

El 9 de septiembre de 2025, la Fiscalía ejecutó el operativo Frontera Norte 2, considerado el mayor contra estructuras criminales en el país.

En esta intervención se realizaron 68 allanamientos en nueve provincias y se incautaron de 103 bienes.

Entre ellos constaban haciendas de gran extensión (620 hectáreas en Santo Domingo y 470 en Esmeraldas), casas, departamentos, bodegas, parqueaderos, gasolineras, lubricadoras, ferreterías, mecánicas y lotes de palma africana.

Entre los 103 bienes incautados está la hacienda Kaeri, con 580 hectáreas: casa de lujo, caballerizas, 7 000 animales de tipo bovino y porcino. Esta es una de las propiedades por donde pasaron más de 50 millones de dólares, producto de las economías criminales.

El presidente Daniel Noboa comentó que “es el mayor golpe a las economías criminales en la historia del Ecuador: más de $300 millones en bienes incautados a los ‘Comandos de la Frontera’, disidentes de las FARC”.