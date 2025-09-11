La Fiscalía General del Estado, junto a la Policía Nacional y la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria, se incautó de una mansión relacionada con el caso Comandos de la Frontera. El allanamiento se realizó en Cumbayá, en Quito.

Más noticias

Fiscalía allanó lujosa propiedad en Quito en el caso Comandos de la Frontera

Según detalló la Fiscalía, las autoridades cumplieron con una orden judicial en la investigación de un supuesto lavado de activos por parte de miembros de la organización criminal Comandos de la Frontera.

Este jueves 11 de septiembre de 2025, los uniformados de la Policía y funcionarios del Ministerio Público se incautaron de una propiedad de alto valor económico.

En su interior se encontraron bienes lujosos y patrimoniales, entre ellos: esculturas, obras de arte y relojes.

Los artículos fueron decomisados y puestos a órdenes de las autoridades competentes, quienes primero realizarán un avalúo.

Presumen que la propiedad pertenecía a Kerly A., hija de Roberto Álvarez, alias ‘Gerente’, señalado como el líder de la organización en Ecuador, explicó Fiscalía.

#AHORA | Caso #ComandosDeLaFrontera: en cumplimento de una orden judicial –en la causa que se sigue por presunto #LavadoDeActivos–, #FiscalíaEc, @PoliciaEcuador e @inmobiliarec ejecutan la incautación de un bien inmueble de alto valor económico y patrimonial en #Cumbaya. pic.twitter.com/pii6hy5lmS — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 11, 2025

Esta no es la primera incautación que realiza el Gobierno contra este grupo delincuencial.

Investigación contra Comandos de la Frontera

La Fiscalía investiga a los Comandos de la Frontera, organización armada colombiana identificada como disidencia de las FARC.

Esta estructura se asentó en la frontera colombo–ecuatoriana y extendió sus operaciones a varias provincias de Ecuador, detalla información de la entidad.

Se supone que la red habría ejecutado actividades de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos que movieron alrededor de 313 millones de dólares.

El ministro de Gobierno, John Reimberg, aseguró que Comandos de la Frontera es considerada la mayor estructura económica criminal del país.

Roberto Álvarez, alias ‘Gerente’

La Fiscalía inició indagaciones a Comandos de la Frontera en 2023. En agosto del siguiente año, se detuvo a 16 personas en Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas y Orellana.

El 16 de enero de 2025, la Fiscalía vinculó a Roberto Carlos Álvarez Vera, alias ‘Gerente’, señalado como comandante de la organización en Ecuador, junto con Édgar Leovigildo A. L., Wilson Adalecio O. J. y Roberth Luis J. H.

El 14 de julio, un tribunal sentenció a 13 de los detenidos. Cinco recibieron 13 años de cárcel y ocho fueron condenados a 10 años por delincuencia organizada.

Álvarez Vera fue detenido el 26 de junio de 2025 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en coordinación con Interpol. Su extradición hacia Ecuador está en trámite.

Emboscada dejó 11 militares muertos

El nombre de esta organización criminal tomó fuerza en mayo de 2025, cuando Comandos de la Frontera realizó una emboscada a militares ecuatorianos en el sector de Alto Punino, en la Amazonía.

El ataque, ocurrido durante un operativo militar contra la minería ilegal, dejó 11 uniformados muertos y un herido, además de un integrante del grupo armado fallecido.

Lea más sobre el tema: ¿Quiénes son los Comandos de la Frontera, que habrían atacado a los militares en Orellana?

Bienes incautados fueron valorados en 300 millones de dólares

El 9 de septiembre de 2025, la Fiscalía ejecutó el operativo Frontera Norte 2, considerado el mayor contra estructuras criminales en el país.

En esta intervención se realizaron 68 allanamientos en nueve provincias y se incautaron de 103 bienes.

Entre ellos constaban haciendas de gran extensión (620 hectáreas en Santo Domingo y 470 en Esmeraldas), casas, departamentos, bodegas, parqueaderos, gasolineras, lubricadoras, ferreterías, mecánicas y lotes de palma africana.

El presidente Daniel Noboa calificó al decomiso como “el mayor golpe a las economías criminales en la historia del Ecuador“. Se lo valoró en más de 300 millones de dólares.

Te recomendamos