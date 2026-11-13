Siete detenidos en un operativo en La Troncal por presunto tráfico de drogas

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron un operativo en La Troncal, provincia de Cañar, como parte de una investigación previa por presunta delincuencia organizada. Las instituciones buscan desmantelar una estructura delictiva que estaría vinculada con el tráfico de drogas en este cantón.

El procedimiento incluye allanamientos y órdenes de detención contra personas que estarían relacionadas con esta organización. Hasta el momento, las autoridades reportaron ocho allanamientos y siete órdenes de detención. Durante las intervenciones, los equipos también encontraron sustancias sujetas a fiscalización y teléfonos celulares.

Ocho allanamientos y siete órdenes de detención en La Troncal

La investigación previa permitió que la Fiscalía y la Policía Nacional coordinaran un operativo en distintos puntos de La Troncal. El objetivo es identificar y detener a quienes integrarían la presunta estructura delictiva dedicada al tráfico de drogas.

Según la información difundida por la Fiscalía, el procedimiento se desarrolla en el marco de una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada. Las autoridades buscan desarticular esta organización, cuya actividad estaría relacionada con la distribución y el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Hasta el momento, el operativo deja ocho allanamientos ejecutados y siete órdenes de detención. Estas diligencias forman parte de las acciones que desarrollan las instituciones dentro de la investigación previa.

La Fiscalía informó sobre el procedimiento y los resultados alcanzados hasta ahora en la provincia de Cañar. Las intervenciones se concentran en La Troncal, donde los equipos policiales y fiscales buscan reunir elementos que permitan avanzar en el caso.

Teléfonos celulares y drogas entre los indicios encontrados

Durante los allanamientos, los equipos encontraron varios indicios que servirán para las investigaciones. Entre los elementos levantados constan teléfonos celulares, más de un kilogramo de marihuana y 30 gramos de cocaína.

Las autoridades recogerán estos elementos y los ingresarán a cadena de custodia. Este procedimiento permitirá conservar los indicios y realizar las pericias correspondientes como parte de la investigación.

Los teléfonos celulares también forman parte de los elementos que los investigadores analizarán. A través de las diligencias periciales, la Fiscalía busca contar con información que contribuya al esclarecimiento de los hechos investigados.

Por ahora, la institución reportó los resultados alcanzados durante las primeras intervenciones: ocho allanamientos, siete órdenes de detención y el levantamiento de sustancias sujetas a fiscalización y dispositivos electrónicos.

El caso se mantiene en una investigación previa por presunta delincuencia organizada. La Fiscalía y la Policía Nacional desarrollan el operativo con el propósito de desmantelar la estructura que, según las primeras indagaciones, estaría dedicada al tráfico de drogas en La Troncal, en la provincia de Cañar.

#ACTUALIZACIÓN | #Cañar: hasta ahora, se han ejecutado 8 allanamientos y 7 órdenes de detención. Se levantaron indicios como teléfonos celulares, más de un kilo de marihuana y 30 gramos de cocaína, que ingresarán a cadena de custodia para practicar las pericias correspondientes. https://t.co/lkFlVMCGPn — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 13, 2026

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