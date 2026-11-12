De ‘Fito’ a alias ‘Raúl’, los cambios de mando y la disputa por el poder en Los Choneros

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

La captura de alias ‘Raúl’, este jueves 12 de noviembre de 2026, en Manabí, suma un nuevo episodio a los cambios de mando en Los Choneros tras la extradición de ‘Fito‘. El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el detenido habría asumido el control operacional, territorial y logístico de una facción de la organización.

El anuncio atribuye al sospechoso una jefatura dentro de una estructura descentralizada, sin establecer que dirigiera a todos Los Choneros. Las investigaciones citadas por Reimberg describen células especializadas en el acopio, transporte y distribución de drogas y armas.

La muerte de ‘Rasquiña’ marcó la ruptura de Los Choneros

El 28 de diciembre de 2020, un ataque armado en una cafetería de un centro comercial de Manta acabó con la vida de Jorge Z., alias ‘Rasquiña’, entonces líder de Los Choneros. Su muerte precedió a una reorganización del escenario criminal ecuatoriano.

Según las investigaciones de InSight Crime, Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers se separaron de aquella estructura y formaron una coalición contra Los Choneros. La ruptura enfrentó a grupos que antes respondían a un mismo liderazgo.

‘Fito’ asumió el mando de Los Choneros, cuya organización también incluía facciones. Él dirigía Los Fatales, mientras Junior R., alias ‘JR’, encabezaba Las Águilas. El grupo mantenía jefes regionales que administraban operaciones en las calles y las cárceles, de acuerdo con el análisis de InSight Crime.

La fuga, recaptura y extradición de ‘Fito’

En enero de 2024, ‘Fito’ escapó de una cárcel de Ecuador. El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que, durante su encarcelamiento anterior, utilizó teléfonos de contrabando e internet para dirigir actividades de Los Choneros.

La acusación estadounidense lo identifica como el principal líder de la organización entre, al menos, 2020 y 2025. Los fiscales le atribuyen participación en operaciones de narcotráfico y en una red de adquisición y traslado ilegal de armas desde Estados Unidos hacia Ecuador.

Las autoridades ecuatorianas lo recapturaron el 25 de junio de 2025. El 20 de julio de ese año, Ecuador lo extraditó a Estados Unidos y, al día siguiente, compareció ante la justicia federal en Brooklyn por una acusación de siete cargos relacionados con drogas y armas. Los señalamientos de esa causa constituyen acusaciones y están sujetos a resolución judicial.

Las capturas de otros mandos de la organización

Después de la extradición de ‘Fito’, las autoridades detuvieron a otros hombres vinculados con posiciones de mando. El 8 de septiembre de 2025, la Policía recapturó en Manabí a alias ‘Patucho Celso’. Cinco días después, detuvo en Tena a alias ‘Topo’.

La institución identificó a ‘Topo’ como uno de los principales cabecillas de Los Choneros–Fatales y colaborador cercano de ‘Fito’. Respecto de ‘Patucho Celso’, señaló su presunta participación en estructuras de tráfico internacional de drogas.

En junio de 2026, la Policía informó sobre la captura en Bogotá de alias ‘Javi’, hermano de ‘Fito’. El reporte sostuvo que habría asumido el liderazgo de Los Choneros y que la justicia lo requería por lavado de activos, en el marco de las investigaciones del caso Blanqueo Fito.

El 18 de junio de 2026, Ecuador extraditó a ‘Topo’ y ‘Patucho Celso’ a Estados Unidos. Ambos enfrentaban requerimientos judiciales de ese país por su presunta participación en tráfico internacional de drogas.

Alias Raúl y el control de una facción en Manabí

La operación Gran Fénix–Palmar dejó este 12 de noviembre la captura de Heráclito S., alias ‘Raúl’, después de un año de investigaciones, según informó Reimberg.

El Ministro señaló que el sospechoso habría asumido el control de una facción tras la extradición de ‘Fito’. A esa estructura le atribuyó operaciones marítimas de cocaína hacia Centroamérica y presuntos vínculos con tráfico de armas, extorsiones, amenazas y robo de vehículos.

OPERATIVO GRAN FÈNIX PALMAR HASTA LA ABUELITA TRAFICABA CAE RED DE MICRO Y NARCOTRÁFICO EN MANABÍ: MEDIA TONELADA DE COCAÍNA Y 14 DETENIDOS en CUATRO CANTONES. Luego de 12 meses de investigación, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, lejecutó este 12 de noviembre, a las 03:00, la operación “GRAN FÉNIX – PALMAR”, que permitió afectar la estructura operativa, logística y financiera del Grupo Armado Organizado (GAO) Los Choneros, con 15 allanamientos simultáneos en Manabí (Manta, Portoviejo, Jipijapa y Paján). Entre los principales resultados está la captura de Sánchez Zambrano Heráclito, alias “Raúl”, quien es individuo de interés penal relevante y quien habría asumido el control operacional, territorial y logístico de esta facción tras la extradición de alias “Fito”. Según las investigaciones, la organización mantenía una estructura descentralizada de células especializadas en el acopio, transporte y distribución de drogas y armas, con operaciones marítimas de cocaína hacia Centroamérica. Una de las detenidas, una mujer de la tercera edad con discapacidad traficaba la droga en su silla de ruedas. Además del narcotráfico, esta estructura estaría vinculada con el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, robo de vehículos, extorsiones y amenazas en varios distritos de Manabí. Como parte de las investigaciones, se identificó un varadero clandestino en una zona de manglares, utilizado para ocultar embarcaciones de alta velocidad, donde se decomisaron aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) November 12, 2026

Fiscalía reportó 15 detenidos y 23 allanamientos en Pichincha y Manabí, además de intervenciones en dos cárceles manabitas. El balance inicial del ministro mencionó 14 detenidos y 15 allanamientos en cuatro cantones de Manabí.

El poder entre jefaturas regionales y células

Los reportes oficiales describen responsabilidades distintas dentro de Los Choneros. La Policía atribuyó a ‘Javi’ un supuesto liderazgo de la organización; a ‘Topo’, una jefatura en Los Choneros–Fatales; y Reimberg vinculó a ‘Raúl’ con el mando de una facción. Esas descripciones no establecen una sucesión única entre los tres.

InSight Crime señala que, después de la extradición de ‘Fito’, no surgió un sucesor claro con su mismo nivel de influencia. Su análisis describe una organización cada vez más fragmentada, con cambios en las cadenas de mando.

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