Alias ‘Raúl’, presunto sucesor de ‘Fito’, cae en operativo contra el narcotráfico en Manabí

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron un operativo contra una presunta estructura dedicada al narcotráfico en Pichincha y Manabí. Las intervenciones dejaron 15 personas detenidas, entre ellas alias ´Raúl’, quien sería el supuesto sucesor de ‘Fito’, y permitieron decomisar aproximadamente media tonelada de clorhidrato de cocaína, según los reportes difundidos este jueves 12 de noviembre de 2026 por las autoridades.

La investigación comenzó en noviembre de 2025 y apunta a una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. Las autoridades ejecutaron 23 allanamientos en Quito, Manta, Portoviejo y El Carmen, además de intervenciones en dos centros de privación de libertad de Manabí. Durante los procedimientos, los agentes incautaron dinero, documentos, sustancias sujetas a fiscalización y vehículos que habrían servido para actividades ilícitas.

La investigación apunta a una estructura vinculada con Los Choneros

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre la operación denominada Gran Fénix – Palmar, que la Policía Nacional ejecutó a las 03:00 de este jueves, luego de 12 meses de investigaciones y en coordinación con la Fiscalía.

El operativo buscó afectar la estructura operativa, logística y financiera del Grupo Armado Organizado (GAO) Los Choneros. Según Reimberg, la intervención inicial contempló 15 allanamientos simultáneos en Manta, Portoviejo, Jipijapa y Paján, en Manabí.

Entre los principales resultados figura la captura de Sánchez Zambrano Heráclito, alias ‘Raúl’. El ministro lo identificó como un individuo de interés penal relevante que habría asumido el control operacional, territorial y logístico de esta facción tras la extradición de alias ‘Fito’.

Las investigaciones señalan que la organización funcionaba mediante una estructura descentralizada, con células especializadas en el acopio, transporte y distribución de drogas y armas. También habría desarrollado operaciones marítimas para trasladar cocaína hacia Centroamérica.

Una de las detenidas es una mujer de la tercera edad con discapacidad que, según la información difundida por Reimberg, utilizaba su silla de ruedas para traficar drogas. El ministro destacó este caso en su publicación con la frase: “Hasta la abuelita traficaba”.

OPERATIVO GRAN FÈNIX PALMAR HASTA LA ABUELITA TRAFICABA CAE RED DE MICRO Y NARCOTRÁFICO EN MANABÍ: MEDIA TONELADA DE COCAÍNA Y 14 DETENIDOS en CUATRO CANTONES. Luego de 12 meses de investigación, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, lejecutó este 12 de noviembre, a las 03:00, la operación “GRAN FÉNIX – PALMAR”, que permitió afectar la estructura operativa, logística y financiera del Grupo Armado Organizado (GAO) Los Choneros, con 15 allanamientos simultáneos en Manabí (Manta, Portoviejo, Jipijapa y Paján). Entre los principales resultados está la captura de Sánchez Zambrano Heráclito, alias “Raúl”, quien es individuo de interés penal relevante y quien habría asumido el control operacional, territorial y logístico de esta facción tras la extradición de alias “Fito”. Según las investigaciones, la organización mantenía una estructura descentralizada de células especializadas en el acopio, transporte y distribución de drogas y armas, con operaciones marítimas de cocaína hacia Centroamérica. Una de las detenidas, una mujer de la tercera edad con discapacidad traficaba la droga en su silla de ruedas. Además del narcotráfico, esta estructura estaría vinculada con el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, robo de vehículos, extorsiones y amenazas en varios distritos de Manabí. Como parte de las investigaciones, se identificó un varadero clandestino en una zona de manglares, utilizado para ocultar embarcaciones de alta velocidad, donde se decomisaron aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) November 12, 2026

La red también estaría relacionada con otros delitos

La investigación permitió identificar un varadero clandestino en una zona de manglares. Según el reporte del ministro, ese lugar servía para ocultar embarcaciones de alta velocidad. Allí, los agentes decomisaron aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Además del narcotráfico, las autoridades relacionan a esta estructura con el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos. También investigan su presunta participación en robos de vehículos, extorsiones y amenazas en varios distritos de Manabí.

Por su parte, la Fiscalía informó que las diligencias permitieron identificar una presunta organización delictiva con integrantes que cumplían funciones específicas. Sus actividades incluían el acopio, ocultamiento, transporte y distribución de drogas.

Los procedimientos también dejaron como resultado la incautación de dinero, documentos y vehículos que habrían utilizado para cometer actividades ilícitas. La Fiscalía señaló que la situación jurídica de los detenidos se resolverá en las próximas horas.

#ATENCIÓN | #Pichincha: 15 detenidos deja un operativo liderado por #FiscalíaEc y la Policía Nacional en #Pichincha y #Manabí, como parte de una investigación previa, iniciada en noviembre de 2025, por presunta #DelincuenciaOrganizada con fines de #TráficoDeDrogas. https://t.co/rP5z7VmeXT — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 12, 2026

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