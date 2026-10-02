La ruta del dinero en el caso ‘Blanqueo Fito’ que conecta a familiares y cuatro empresas

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Una sentencia contra seis personas naturales y dos empresas marcó un resultado judicial en el caso ‘Blanqueo Fito’. El 28 de mayo de 2026, la Fiscalía informó que demostró el lavado de 17 338 117,95 dólares en el sistema financiero nacional entre 2016 y 2024, mediante una estructura vinculada al entorno familiar de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’.

La investigación comenzó con una alerta de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre movimientos inusuales e injustificados. Posteriormente, el proceso incorporó a familiares del cabecilla de Los Choneros y a cuatro compañías. Los comunicados oficiales identifican montos y actores, aunque no detallan el recorrido de cada transferencia.

Un reporte financiero abrió la investigación

El 3 de abril de 2024, la Unidad Antilavado de Activos de Fiscalía inició la investigación a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas emitido por la UAFE.

Según el resumen difundido por Fiscalía, la esposa y la pareja sentimental de ‘Fito’ habrían ingresado más de 2 millones de dólares al sistema financiero entre 2016 y 2023, de forma inusual e injustificada.

El reporte incluyó análisis de información societaria, financiera y económica. Fiscalía lo presentó como uno de los principales elementos de convicción durante la formulación de cargos de junio de 2025.

Familiares y empresas formaron parte de la tesis fiscal

Durante el juicio, Fiscalía sostuvo que ‘Fito’ organizó un entramado familiar para aparentar la legalidad de activos de presunto origen ilícito. Su tesis describió tres grupos que habrían actuado de manera coordinada.

El primero estaba integrado por sus padres y hermanos. El segundo comprendía a su esposa, hijos y cuñados, vinculados a Queenwater S.A. El tercero incluía a su pareja sentimental, los padres y hermanos de ella y Ferro Mundo S.A.

En septiembre de 2025, Fiscalía confirmó la vinculación de cuatro compañías al proceso. Además de Queenwater y Ferro Mundo, fueron incorporadas Iris Limpieza Cía. Ltda. y Transporte de Carga Pesada Jomavi S.A.

La jueza ordenó la clausura, suspensión temporal e intervención de esas empresas, así como la inmovilización de cuentas bancarias y otras medidas sobre bienes. El comunicado de vinculación no especificó cuánto dinero habría circulado por cada compañía.

La sentencia estableció un monto lavado

Según Fiscalía, el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Corrupción y Crimen Organizado dictó por unanimidad la sentencia contra seis personas naturales y dos jurídicas.

Cinco personas recibieron penas de diez años de prisión y una, de siete años. Para las dos empresas condenadas se dispuso su disolución y liquidación. El fallo incluyó una multa equivalente al triple del monto lavado, informó la institución.

La esposa y la hija de ‘Fito’ fueron capturadas en Colombia

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Macías Peñarrieta, esposa e hija de ‘Fito’, fueron detenidas el 27 de septiembre de 2026 en Sabana de Torres, en el departamento colombiano de Santander.

El operativo contó con la participación de autoridades de Ecuador y Colombia y el apoyo del FBI. Ambas eran requeridas por la justicia ecuatoriana mediante notificaciones rojas de Interpol y tienen pendiente un juicio por presunto lavado de activos dentro del caso ‘Blanqueo Fito’.

Las dos llegaron a Guayaquil aproximadamente a las 23:00 del 29 de septiembre, después de ser expulsadas de Colombia. Migración Colombia confirmó la expulsión y difundió un video de su traslado hacia un avión.

Caso Blanqueo Fito · Especial interactivo Tras la ruta del dinero De la alerta financiera a las condenas y las capturas. Explore los datos publicados sobre el entorno familiar y las empresas investigadas en el caso de alias ‘Fito’. Más de 2 millones de dólares señalados en el reporte inicial de la UAFE, según Fiscalía. 17,3 millones de dólares reportados como probados en el juicio contra seis personas y dos empresas. Esta ruta sigue la investigación y el proceso judicial. Las etapas no representan transferencias de dinero entre los actores. Las cifras corresponden a distintos alcances y no deben sumarse. Toque o haga clic en cada etapa para explorarla. Reporte financiero La alerta de la UAFE Fiscalía inició la investigación a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El documento incluyó un análisis de información societaria, financiera y económica del entorno familiar de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’. Fuente · Fiscalía, 3 de junio de 2025 Movimientos investigados El ingreso de fondos al sistema financiero Según el resumen del reporte publicado por Fiscalía, Inda Mariela Peñarrieta, esposa de ‘Fito’, y Verónica Briones, su pareja sentimental, habrían ingresado más de 2 millones de dólares al sistema financiero de forma inusual e injustificada. Ese monto corresponde a las dos mujeres señaladas en el reporte inicial. No se atribuye únicamente a Peñarrieta ni incluye una cifra individual para Michelle Macías. Fuente · Fiscalía, 3 de junio de 2025 Tesis de Fiscalía Tres grupos familiares Fiscalía sostuvo que ‘Fito’ organizó un entramado familiar para aparentar la legalidad de activos de presunto origen ilícito. Su tesis identificó tres grupos coordinados. Padres y hermanos de ‘Fito’.

de ‘Fito’. Esposa, hijos y cuñados , vinculados a Queenwater S.A.

, vinculados a Queenwater S.A. Pareja sentimental y los padres y hermanos de ella , junto con Ferro Mundo S.A. Fuente · Fiscalía, 28 de mayo de 2026 Vinculación al proceso Cuatro empresas investigadas Iris Limpieza Cía. Ltda.

Transporte de Carga Pesada Jomavi S.A.

Queenwater S.A.

Ferro Mundo S.A. Fiscalía confirmó su incorporación al proceso. La jueza ordenó su clausura, suspensión temporal e intervención, además de medidas sobre cuentas y bienes. El boletín no precisa cuánto dinero pasó por cada compañía. Su vinculación al proceso no equivale a una condena contra las cuatro. Fuente · Fiscalía, 9 de septiembre de 2025 Sentencia anunciada El monto probado en un juicio Fiscalía informó que demostró el lavado de 17.338.117,95 dólares en el sistema financiero entre 2016 y 2024. Un tribunal condenó a seis personas naturales y dos empresas. Cinco personas recibieron penas de diez años de prisión y una, de siete años. Se dispuso la disolución y liquidación de las dos empresas y una multa equivalente al triple del monto lavado. El boletín no confirma que la sentencia esté ejecutoriada. La esposa y la hija de ‘Fito’ no forman parte de esas seis personas condenadas. Fuentes · Fiscalía, 28 de mayo de 2026 · EL COMERCIO, 30 de septiembre de 2026 Captura y juicio pendiente La detención de la esposa y la hija de ‘Fito’ Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Macías Peñarrieta fueron detenidas en Sabana de Torres, Colombia. Eran requeridas por la justicia ecuatoriana mediante notificaciones rojas de Interpol. Llegaron a Guayaquil el 29 de septiembre de 2026, tras su expulsión de Colombia. Fueron llamadas a juicio en marzo de 2026, pero esa etapa estaba suspendida mientras permanecían prófugas. Fiscalía anunció que el proceso se reanudará tras su captura. Las dos tienen pendiente el juicio por presunto lavado de activos dentro del caso Blanqueo Fito. Fuentes · EL COMERCIO, llegada a Ecuador · EL COMERCIO, juicio pendiente

Su ingreso a La Roca permite continuar el juicio pendiente

El 30 de septiembre de 2026, se confirmó que Peñarrieta y Macías ya estaban recluidas en la cárcel La Roca, en Guayaquil.

Ambas fueron vinculadas al proceso en septiembre de 2025 y llamadas a juicio en marzo de 2026. La etapa de juzgamiento permanecía suspendida para ellas porque estaban prófugas, debido a que el lavado de activos no puede juzgarse en ausencia. Fiscalía anunció que el proceso se reanudará tras su captura.

Peñarrieta y Macías no forman parte de las seis personas condenadas en mayo de 2026. Su situación corresponde al juicio pendiente dentro de la misma causa.

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