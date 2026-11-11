Operación Kratos dejó 10 aprehendidos en Nueva Prosperina y Daule

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas y la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Zona 8, ejecutó la operación denominada Investigación Previa Kratos en los distritos de Nueva Prosperina y Daule, este 11 de noviembre de 2026, que dejó a 10 aprehendidos.

Según la información de la Policía Nacional, el operativo se desarrolló en el marco de una investigación previa y estuvo dirigido contra presuntas estructuras delictivas vinculadas al almacenamiento de armas de fuego y al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Diez personas fueron aprehendidas en Operación Kratos

La institución informó que durante la operación fueron aprehendidas 10 personas. De acuerdo con el reporte policial, 9 de ellas registran antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y robo. Además, uno de los involucrados mantenía una boleta de captura por receptación.

La Policía identificó a dos personas como de interés penal relevante dentro de la investigación. Entre ellas figura Arcentales R., quien mantiene una boleta de captura por receptación y registra antecedentes por robo, tráfico de sustancias y ocultación de objetos entre 2013 y 2025. Según la información policial, estaría vinculado al grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones.

También fue mencionada Jenny B., quien registra antecedentes por tráfico de sustancias y asociación ilícita. De acuerdo con la Policía, estaría vinculada al mismo grupo delictivo. “Alias ‘La patrona’ es la líder de la organización que prácticamente fraguaba todo el delito, y el otro segundo al mando manejaba la distribución de estupefacientes en territorio”, dijo Walter Villarroel, comandante de Policía Zona 8.

Vehículos, dinero y drogas entre los indicios

Como resultado de la intervención, las autoridades reportaron el decomiso de un vehículo, dos tricimotos, una motocicleta, teléfonos celulares, dinero en efectivo y sustancias sujetas a fiscalización identificadas como marihuana y cocaína.

Las evidencias fueron incorporadas a las investigaciones correspondientes.

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