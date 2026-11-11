Operación Kratos dejó 10 aprehendidos en Nueva Prosperina y Daule

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La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas y la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Zona 8, ejecutó la operación denominada Investigación Previa Kratos en los distritos de Nueva Prosperina y Daule, este 11 de noviembre de 2026, que dejó a 10 aprehendidos.
Según la información de la Policía Nacional, el operativo se desarrolló en el marco de una investigación previa y estuvo dirigido contra presuntas estructuras delictivas vinculadas al almacenamiento de armas de fuego y al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.
La institución informó que durante la operación fueron aprehendidas 10 personas. De acuerdo con el reporte policial, 9 de ellas registran antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y robo. Además, uno de los involucrados mantenía una boleta de captura por receptación.
La Policía identificó a dos personas como de interés penal relevante dentro de la investigación. Entre ellas figura Arcentales R., quien mantiene una boleta de captura por receptación y registra antecedentes por robo, tráfico de sustancias y ocultación de objetos entre 2013 y 2025. Según la información policial, estaría vinculado al grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones.
También fue mencionada Jenny B., quien registra antecedentes por tráfico de sustancias y asociación ilícita. De acuerdo con la Policía, estaría vinculada al mismo grupo delictivo. “Alias ‘La patrona’ es la líder de la organización que prácticamente fraguaba todo el delito, y el otro segundo al mando manejaba la distribución de estupefacientes en territorio”, dijo Walter Villarroel, comandante de Policía Zona 8.
Como resultado de la intervención, las autoridades reportaron el decomiso de un vehículo, dos tricimotos, una motocicleta, teléfonos celulares, dinero en efectivo y sustancias sujetas a fiscalización identificadas como marihuana y cocaína.
Las evidencias fueron incorporadas a las investigaciones correspondientes.