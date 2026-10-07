Robo de 42 armas en Guayaquil termina en persecución y choque en la vía Perimetral

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Una persecución policial y un cruce de balas se registraron la mañana de este miércoles 7 de octubre de 2026 en la vía Perimetral, a la altura de Socio Vivienda, en Guayaquil. El operativo se activó después del robo de 42 armas y dinero a una empresa de seguridad ubicada en la ciudadela La Kennedy, en el norte de la ciudad.

El asalto ocurrió durante la madrugada. Un grupo de hombres armados habría simulado un operativo para ingresar a la empresa. Los sospechosos utilizaban prendas similares a las de policías y militares. Según la información preliminar, entre las armas sustraídas constan 30 letales, entre escopetas y armas cortas, y otras 12 no letales.

La persecución llegó hasta la vía Perimetral

La Policía conoció el robo y desplegó unidades para localizar a los sospechosos. Los hombres escaparon en una camioneta negra. Las cámaras de videovigilancia permitieron seguir parte de su recorrido.

Los sospechosos ingresaron al sector de Socio Vivienda por la calle Chucho Benítez. Durante unos momentos, los uniformados perdieron el rastro del vehículo. Sin embargo, las cámaras volvieron a detectar la camioneta cuando los ocupantes giraron por la vía Casuarina.

El automotor continuó su recorrido hasta salir a la vía Perimetral, en sentido norte-sur. La Policía lo interceptó a la altura del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

Para detener la camioneta, un patrullero se atravesó en su trayectoria. El movimiento provocó un choque. El vehículo de los sospechosos quedó con daños por el impacto y con varios impactos de bala en diferentes partes de su estructura.

Después del choque, los ocupantes descendieron de la camioneta y huyeron hacia una zona de matorrales. Según la información preliminar, entre seis y ocho personas viajaban en el automotor. Dos fueron aprehendidas y las demás escaparon del lugar después del enfrentamiento armado con los policías.

El jefe del Distrito Florida, Marco Carranco, señaló que otros vehículos podrían haber participado en el asalto. También indicó que uno de esos automotores habría sido localizado aproximadamente un kilómetro más adelante.

Policía encontró armas y un ariete en la camioneta

Durante la intervención, los policías encontraron armas largas y cortas dentro de la camioneta. También localizaron prendas que estarían relacionadas con el robo.

La Policía detalló que de las 42 armas sustraídas, 12 serían no letales. En el vehículo también encontraron un ariete policial. Las autoridades utilizan esta herramienta para abrir puertas durante operativos.

Los primeros reportes señalan que los delincuentes se llevaron fusiles y escopetas, además de armas cortas. La Policía investiga el origen y destino del armamento recuperado y si los dos detenidos tendrían relación con el robo.

Las autoridades también analizan si los aprehendidos forman parte de una organización que estaría vinculada con otro robo cometido contra una compañía de seguridad en Guayaquil.

Durante el accidente de tránsito, dos policías resultaron golpeados. No se reportaron heridos entre los demás involucrados.

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