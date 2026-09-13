Bus con asaltantes ingresó a la Infantería de Marina en Guayaquil y esto pasó

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de septiembre de 2026

Un bus de la línea 49 ingresó la tarde del 11 de septiembre a las instalaciones del Cuerpo de Infantería de Marina, en Guayaquil, luego de que sus pasajeros sufrieran un presunto asalto. La unidad llegó al lugar aproximadamente a las 18:30 para pedir auxilio ante el hecho.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron que el personal militar atendió la alerta e intervino el vehículo. Durante la inspección, los uniformados localizaron a 10 personas que estarían involucradas en el asalto. Entre ellas había tres adultos y siete adolescentes, según el reporte difundido por la institución.

Militares intervienen tras alerta de asalto

El ingreso del bus a las instalaciones militares permitió activar el procedimiento correspondiente ante la alerta. El personal del Cuerpo de Infantería de Marina inspeccionó la unidad de transporte para identificar a quienes estarían relacionados con el hecho ocurrido contra los pasajeros.

La intervención terminó con la localización de 10 presuntos involucrados. El grupo estaba conformado por tres adultos y siete adolescentes. Las autoridades militares trasladaron a los detenidos para entregarlos a las autoridades competentes.

Las personas quedaron a disposición de las entidades encargadas de continuar con el procedimiento legal correspondiente. El reporte de las Fuerzas Armadas identifica a los detenidos como presuntos involucrados en el asalto, por lo que el proceso deberá continuar ante las autoridades competentes.

El caso ocurrió durante la tarde del 11 de septiembre. El bus de la línea 49 llegó al Cuerpo de Infantería de Marina alrededor de las 18:30, después de que sus pasajeros fueran víctimas de un presunto robo.

Recuperan pertenencias de los pasajeros

La acción militar también permitió recuperar las pertenencias que habrían sido sustraídas durante el presunto asalto. Los reportes de medios locales señalaron que los objetos fueron recuperados durante la intervención realizada en la unidad de transporte.

De esta manera, la actuación de los militares permitió localizar a las 10 personas señaladas como presuntas involucradas en el hecho y recuperar los bienes que habrían sido sustraídos a los pasajeros.

Las Fuerzas Armadas comunicaron el procedimiento a través de sus canales oficiales. La institución señaló que intervino luego de recibir la alerta relacionada con el bus de la línea 49 que ingresó al Cuerpo de Infantería de Marina.

El grupo de detenidos incluye tanto adultos como adolescentes. En total, los militares localizaron a tres adultos y siete adolescentes. Todos fueron entregados a las autoridades competentes para que continúen con las actuaciones legales correspondientes.

El hecho se registró en Guayaquil y tuvo como punto de respuesta las instalaciones del Cuerpo de Infantería de Marina, en donde se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. El bus llegó hasta ese lugar después del presunto asalto, lo que permitió que el personal militar actuara e inspeccionara la unidad.

La información entregada por las Fuerzas Armadas se limita a señalar la intervención militar, la localización de las 10 personas y la recuperación de las pertenencias que habrían sido sustraídas. Los involucrados quedaron bajo responsabilidad de las autoridades competentes para seguir el procedimiento legal.

#Guayas |Fuerzas Armadas del Ecuador, intervino ante alerta de asalto, cuando un bus de la línea 49 ingresó aproximadamente a las 18:30 al Cuerpo de Infantería de Marina, en Guayaquil, se localizó a 10 presuntos involucrados en el hecho.#FFAAContigo #EcuadorUnaSolaFuerza pic.twitter.com/s2UnhFCZE3 — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) September 12, 2026

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