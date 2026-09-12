Cortes de agua en Guayaquil se extienden a más barrios por daños en tuberías

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de septiembre de 2026

Una segunda fuga de agua complicó los trabajos que Interagua realiza en el sector Martha de Roldós, en Guayaquil, este sábado 12 de septiembre de 2026. La empresa informó que terminó la reparación de una primera avería a las 05:00, pero poco después detectó un nuevo daño en una zona cercana.

Mientras sus equipos técnicos intervienen la segunda fisura, Interagua coordina la entrega de agua mediante tanqueros para las familias afectadas. La empresa también mantiene personal desplegado en el sitio para acelerar la reparación y recuperar el servicio de agua potable por la red.

Interagua detectó una segunda fuga en Martha de Roldós

El cronograma de trabajos muestra que Interagua terminó la primera reparación a las 05:00. En esa etapa, los técnicos finalizaron las labores y ajustaron las piezas relacionadas con la fuga inicial.

Sin embargo, a las 06:20, los equipos identificaron un nuevo daño en las cercanías. Para localizar la segunda fisura, el personal utilizó equipos de geofonía.

A partir de las 08:00, Interagua inició la intervención del nuevo tramo afectado. Los trabajos incluyen la rotura del pavimento, la limpieza del área y la reparación directa de la tubería.

La empresa informó que mantiene todo su contingente en la zona para atender este inconveniente técnico. El objetivo es terminar la intervención y restablecer el suministro mediante la red de agua potable lo antes posible.

Mientras avanzan las reparaciones, el equipo de Gestión Comunitaria permanece en el sector. Su personal informa a los moradores sobre los trabajos y coordina la llegada de tanqueros.

Con esta medida, Interagua busca garantizar el abastecimiento de agua a las familias afectadas durante el tiempo que dure la intervención. La empresa pidió paciencia y comprensión a los habitantes del sector.

Así mismo, daños en tuberías ocasionaron cortes de agua en Alborada, Atarazana y Guasmo.

⚠️ Actualización Martha de Roldós: Nos encontramos reparando una segunda fuga imprevista en el sector. Para mitigar el impacto, ya estamos entregando agua mediante tanqueros a las familias afectadas. Trabajamos con celeridad para restablecer el servicio. 🚧💧#Interagua… pic.twitter.com/KIzrhpOpcu — Interagua C. Ltda (@interagua) September 12, 2026

17 horas de corte de agua en 41 sectores de Guayaquil

El inconveniente en Martha de Roldós ocurre mientras Guayaquil afronta otros cortes de agua programados. Interagua informó que el servicio se interrumpirá durante 17 horas entre el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre de 2026.

La suspensión responde a trabajos programados para rehabilitar el acueducto de 1250 milímetros del Country Club, ubicado en el kilómetro 21,5 de la Vía a Daule.

El corte comenzará a las 19:00 del sábado 12 de septiembre y terminará a las 12:00 del domingo 13. Durante ese período, los sectores incluidos en el cronograma no contarán con el servicio de agua potable.

Interagua señaló que los trabajos forman parte de las labores que realiza en la red de distribución de la ciudad. La empresa resume el objetivo de estas intervenciones con el mensaje: “Trabajamos hoy para evitar afectaciones mañana”.

Entre las zonas afectadas figuran Lagos del Daule, Los Ángeles Daule, Coop. La Finca, Bella Unión, Cantera, Lago de Capeira, Coop. Safando Vía Daule, Coop. Las Lojas, Simón Bolívar Norte, Unidad Nacional II, El Recreo, Belén del Norte, Colinas de la Florida Tarqui, Luis Suárez Tobar, Las Palmeras, Nuevo Conquistador y Nueva Jerusalén 1-2.

También constan Ciudad Santiago, Paraíso del Pueblo, Nueva Generación, Colina del Sol, Cumbres del Sol, El Caracol, Buenavista, La Esperanza Norte, Montebello, las Alturas de Montebello, Loma Vista y Tottori.

El listado también incluye sectores del ámbito institucional, comercial e industrial. Allí constan Ciudad Santiago, Bodegas Motke, Expograno, Parque Industrial El Sauce, Inmaconsa, Hogar de Nazareth, Industrias Vía Daule, Lotización Industrial Galarza, Mercado Transferencia, Campo Chino, Penitenciaría y La Roca.

Interagua señaló que los trabajos buscan intervenir la infraestructura de distribución y pidió comprensión a los usuarios durante el período de suspensión del servicio.

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