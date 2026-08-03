Dos menores fueron aprehendidos por presunto robo en Guayaquil

La Policía Nacional de Ecuador detuvo a dos menores de edad y un adulto, quienes supuestamente participaron en un robo en Guayaquil. Este incidente ocurrió en el sector de la Isla Trinitaria, específicamente en el distrito Esteros.

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Coordinación efectiva y videovigilancia

Según informes de la Policía, la rápida coordinación entre el sistema de videovigilancia en Guayaquil y el despliegue operativo de los uniformados facilitó la exitosa captura de los sospechosos. Un video divulgado por la institución muestra cómo los presuntos atracadores abordaron a varias personas cerca del puente peatonal de la Perimetral para despojarlas de sus pertenencias.

Acción policial inmediata

Tras recibir una alerta sobre el robo, los agentes policiales actuaron con celeridad. Localizaron e interceptaron a los sospechosos, cuyas características coincidían con las registradas por las cámaras de seguridad. Esta acción refleja el compromiso de la Policía Nacional Ecuador con la seguridad en Guayaquil.

Resultados del operativo

Como resultado del operativo, se incautaron dos motocicletas y una suma de dinero en efectivo. Estos elementos fueron entregados a la autoridad competente para continuar con las investigaciones pertinentes. Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las personas aprehendidas ni si cuentan con antecedentes penales.

Importancia de la seguridad en Guayaquil

Este tipo de operativos destaca la importancia de mantener una seguridad en Guayaquil robusta y eficiente. La colaboración entre la comunidad y las fuerzas del orden es fundamental para prevenir delitos y garantizar un entorno seguro para todos los ciudadanos.

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