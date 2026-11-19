Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Una niña venezolana de seis años, que constaba como desaparecida, fue localizada y rescatada en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. El operativo se desarrolló tras varias labores investigativas y de cooperación internacional entre las autoridades de Ecuador y Venezuela.

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La menor tenía una Notificación Amarilla de Interpol, un registro que permitió orientar las investigaciones para establecer su ubicación. Durante el procedimiento, las autoridades también aprehendieron a una ciudadana extranjera que se encontraba junto a la niña. La mujer quedó a disposición de las investigaciones correspondientes.

Las investigaciones permitieron localizar a la niña en La Libertad

Las labores investigativas y el análisis de información permitieron a las autoridades establecer el paradero de la menor en el cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena.

El caso involucró mecanismos de cooperación internacional con las autoridades de Venezuela, país de nacionalidad de la niña. Este trabajo conjunto permitió avanzar en las diligencias para encontrar a la menor, quien tenía activa una Notificación Amarilla de Interpol por su desaparición.

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A partir del análisis de los datos recopilados, los investigadores identificaron el lugar donde se encontraba la niña. La información obtenida durante las indagaciones permitió concretar el operativo en territorio ecuatoriano.

Una ciudadana extranjera fue aprehendida durante el operativo

Cuando las autoridades localizaron a la niña, comprobaron que se encontraba acompañada por una ciudadana extranjera. Los agentes aprehendieron a la mujer durante el procedimiento para continuar con las investigaciones.

El operativo permitió cumplir dos acciones: localizar y rescatar a la menor de seis años, y poner a la ciudadana extranjera a disposición de las diligencias correspondientes.

La intervención se ejecutó en La Libertad, cantón de la provincia de Santa Elena, como resultado de las labores investigativas y la cooperación con las autoridades venezolanas.

La niña, de nacionalidad venezolana, constaba en los registros de Interpol mediante una Notificación Amarilla. Su localización permitió cerrar la búsqueda en territorio ecuatoriano, mientras las autoridades continúan con las investigaciones relacionadas con el caso y la participación de la ciudadana aprehendida.

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🚨 RESCATAMOS A UNA NIÑA DE 6 AÑOS REPORTADA COMO DESAPARECIDA Y APREHENDIMOS A UNA CIUDADANA EN SANTA ELENA Mediante labores investigativas y de cooperación internacional con autoridades de Venezuela, ejecutamos un importante operativo que permitió localizar y rescatar a una niña de seis años de nacionalidad venezolana, quien registraba una Notificación Amarilla de Interpol. Las investigaciones y el análisis de información permitieron ubicar a la menor en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, donde se encontraba junto a una ciudadana extranjera, quien fue aprehendida para las investigaciones correspondientes. #PolicíaEcuador #ServirYProtegerConFirmeza — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 19, 2026

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