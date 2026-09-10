Video capta cómo un hombre rescata a una niña en una avenida de Puebla, México

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Un trabajador de un supermercado protagonizó un rescate de emergencia en Puebla, México, luego de evitar que una niña fuera atropellada en una transitada avenida.

El momento quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo la menor sale corriendo hacia la vía, mientras varios vehículos circulan por el lugar.

La madre de la niña también reaccionó e intentó alcanzarla. Sin embargo, el trabajador del supermercado identificado como Luis Enrique Cruz actuó con rapidez y corrió detrás de la menor.

El rescate ocurrió en plena avenida

El trabajador logró alcanzar a la niña antes de que llegaran los vehículos. Después de ponerla a salvo, la levantó del suelo y la llevó nuevamente junto a sus familiares.

Según Telemundo, el trabajador consiguió evitar que la menor fuera alcanzada por alguno de los automóviles que transitaban por la avenida.

El hecho no dejó personas heridas. Las imágenes muestran la tensión del momento y la rapidez con la que el hombre respondió ante el peligro.

El caso generó atención por la reacción de , quien decidió intervenir pese al riesgo que implicaba ingresar a una avenida con tráfico.

Telemundo destaca el reconocimiento al trabajador

Telemundo informó que tras el rescate, el supermercado para el que trabaja Luis Enrique Cruz decidió promoverlo dentro de la empresa.

Además, según Telemundo, Cruz recibió una compensación de aproximadamente 1 000 dólares por su actuación durante el incidente en México.

El trabajador explicó que tiene un hijo de una edad similar a la niña que rescató. Esa circunstancia, dijo, pudo influir en su decisión de actuar rápidamente.

Telemundo señaló que el reconocimiento llegó después de que las imágenes de seguridad mostraran cómo Cruz se adelantó a la propia madre y consiguió retirar a la menor del peligro.

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