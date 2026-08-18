Un sismo de 5.8 se reportó en el estado de Chiapas, en México

La madrugada del martes 18 de agosto de 2026 se registró un sismo de magnitud 5.8 en la Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas, México. Esto según el Servicio Sismológico Nacional.

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Detalles del sismo

Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN) el epicentro del sismo fue a pocos kilómetros de Puerto Madero, en la costa del Oceáno Pacífico alrededor de las 23:02. Por su profundidad menor de 30 kilómetros, el movimiento telúrico fue catalogado como superficial.

🚨 #Sismo Final: Magnitud 5.8 a 156 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.



👉 Al momento, no se reportan afectaciones. Se mantiene el monitoreo. https://t.co/CMJVvSnSBi — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 18, 2026

Monitoreo constante por microsismos

Protección Civil de México señaló que podrían seguir presentándose más réplicas o microsismos, por lo que recomiendan a la comunidad mexicana mantenerse alerta y evitar difundir información no confirmada.

El Servicio Sismológico Nacional mantiene un monitoreo permanente, informando en tiempo real la magnitud de cada uno de los movimiento telúricos, que se concentran principalmente en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.

Sismo en España

En España la tierra también tembló, un sismo de magnitud de 4.7 se reportó en la localidad de Gójar, en Granada. El movimiento sísmico también generó cuatro réplicas en la zona.

El movimiento telúrico obligó a desalojar de forma preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba de la Alhambra.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró cuatro réplicas después del sismo principal. Una de ellas alcanzó una intensidad de 4 a las 10:53.

El organismo también contabilizó otros movimientos sísmicos en localidades cercanas. Uno tuvo una magnitud de 2.9 y su epicentro se ubicó en Padul. Otro alcanzó una magnitud de 2.8 en Alhendín. Un tercer sismo registró una magnitud de 2.6 en Las Gabias.

La Policía Local de Granada también pidió calma a la población. Además, recomendó seguir las medidas de autoprotección ante este tipo de situaciones.

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