Sismo de magnitud 4 sacude La Guaira, zona afectada por el doble terremoto en Venezuela

Un sismo de magnitud 4 se registró la madrugada de este martes, 18 de agosto, en el estado costero de La Guaira, la zona más afectada por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio. Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños ni otras afectaciones.

El movimiento también se sintió en varias zonas de Caracas. Tras el temblor, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que las autoridades activaron el Sistema de Protección para realizar el monitoreo y seguimiento correspondiente.

El epicentro estuvo cerca de La Guaira

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) localizó el epicentro del sismo a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira. El organismo indicó en X que el movimiento ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros.

El temblor se produjo a las 03:07, hora local, equivalentes a las 07:07 GMT. Además de La Guaira, habitantes de distintas zonas de Caracas sintieron el movimiento.

Delcy Rodríguez señaló que, tras la activación del Sistema de Protección, las autoridades iniciaron las tareas de monitoreo y seguimiento. La Presidenta encargada aseguró que no existían reportes inmediatos de afectaciones.

“Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo”, indicó Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram.

La Mandataria agregó que las autoridades permanecen atentas y continúan trabajando para garantizar la seguridad de la población.

La Guaira está ubicada frente al mar Caribe y alberga el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que presta servicio a Caracas. Este estado sufrió el mayor impacto del doble terremoto que afectó al país el 24 de junio.

Más de 6 400 fallecidos por los terremotos de junio

El nuevo sismo ocurre después del doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 que golpeó Venezuela el pasado 24 de junio. La Guaira estuvo entre las zonas afectadas por esos movimientos telúricos.

Según un informe difundido este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos por esos terremotos ascendió a 6 438. Las autoridades sumaron 137 muertes al balance presentado la semana anterior.

Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, también informó que 86 358 personas han recibido atención en hospitales desde el desastre.

Además, las autoridades entregaron 335 viviendas a las personas afectadas. Los equipos técnicos evaluaron un total de 59 109 viviendas tras los terremotos.

De ese grupo, las autoridades catalogaron 34 680 viviendas como habitables. Otras 13 733 quedaron con restricciones, mientras que 10 696 fueron consideradas de “alto riesgo”.

El reporte actualizado mantiene la atención sobre las consecuencias del doble terremoto de junio, mientras las autoridades venezolanas monitorean el sismo de magnitud 4 registrado este martes en La Guaira.

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