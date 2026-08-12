Chavismo y oposición buscan cerrar primera etapa del diálogo en Venezuela

El chavismo y un sector de la oposición venezolana se reúnen este miércoles, 12 de agosto de 2026, en Caracas para cerrar el primer ciclo de conversaciones impulsado por Estados Unidos. El proceso comenzó el pasado 6 de agosto y se extendió hasta este 12 de agosto.

La reunión se desarrolla a puerta cerrada en el hotel Gran Meliá Caracas. Las partes buscan avanzar en una agenda relacionada con la transición política y la atención de las consecuencias de los terremotos del 24 de junio de 2026.

Según EFE, entre los temas planteados también están la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ambas instituciones son señaladas por sectores opositores de ser afines al Gobierno.

Diálogo en Venezuela busca avanzar hacia una transición

Las delegaciones están encabezadas por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, por el chavismo, y la exdiputada Dinorah Figuera, por el sector opositor. Ambos tuvieron un primer contacto telefónico el 1 de agosto.

El proceso no cuenta con la participación de María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia. Figuera participa junto a otros exdiputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015.

Oposición plantea libertad y cambios institucionales

Durante los últimos días, la delegación opositora recibió a representantes de la sociedad civil. Estos grupos pidieron incluir asuntos como la libertad de expresión, la liberación de presos políticos y el aumento de salarios y pensiones.

EFE informó que las partes acordaron principios como la negociación de buena fe, el respeto mutuo, la igualdad política y la protección de los derechos humanos y políticos. También se comprometieron a verificar los acuerdos alcanzados.

Estados Unidos respalda las negociaciones

Washington ha expresado su satisfacción por el inicio del diálogo. El Gobierno estadounidense considera que las conversaciones forman parte de su plan de tres fases para avanzar hacia una transición y elecciones democráticas.

Según EFE, Estados Unidos ha definido el proceso como una oportunidad para impulsar la reconciliación y una transición en Venezuela.

Con información de EFE

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