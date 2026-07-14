Gobierno y oposición iniciarán negociaciones políticas en Venezuela

El Gobierno venezolano y la oposición retomarán formalmente las negociaciones políticas en Venezuela a partir del próximo 1 de agosto de 2026.

Este proceso, impulsado por Estados Unidos, busca construir una hoja de ruta para la reconstrucción institucional en Venezuela y la celebración de futuras elecciones.

La información fue revelada por El País que señala que ambas partes acordaron reiniciar el diálogo tras varias semanas en las que la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio de 2026 desplazó las discusiones políticas, indica EFE.

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Agenda de trabajo entre Gobierno y oposición

Según El País, la Asamblea Nacional elegida en 2015, presidida por Dinorah Figuera, confirmó que sostendrá una agenda de trabajo con representantes del oficialismo.

Este diálogo abordará temas como el fortalecimiento de instituciones en Venezuela, la renovación del sistema electoral y las garantías de participación política.

Reacciones del oficialismo

Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento controlado por el chavismo, confirmó la reanudación de los contactos.

Sin embargo, presentó el diálogo como parte de un esfuerzo por promover la unidad nacional frente a la crisis política en Venezuela.

Cambio en la estrategia de Washington

Este nuevo acercamiento marca un cambio en la estrategia de Washington.

En los últimos meses, Estados Unidos había concentrado sus esfuerzos en la estabilización del país tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Además, buscó la recuperación económica mediante el alivio de sanciones y el impulso a la industria petrolera.

Dinorah Figuera y su papel clave

De acuerdo con El País, el regreso de Dinorah Figuera a Caracas con respaldo de la Casa Blanca fue determinante para destrabar las conversaciones.

Esto ocurrió en medio de diferencias dentro de la oposición sobre quién debía liderar el proceso de negociación con el chavismo.

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Diferencias persistentes entre las partes

Aunque ambas delegaciones coinciden en la necesidad de reanudar el diálogo, persisten diferencias sobre sus prioridades.

Mientras la oposición insiste en avanzar hacia reformas institucionales y electorales, el oficialismo sostiene que la atención a la emergencia humanitaria sigue siendo el principal objetivo. Pese a ello, el reinicio de las conversaciones abre una nueva etapa en la búsqueda de acuerdos políticos para el futuro de Venezuela, indica El País.