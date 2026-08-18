Fuerte sismo sacude Granada, España, tras el terremoto y obliga a tomar medidas preventivas

Un sismo de magnitud 4.7, registrado este martes 18 de agosto y con epicentro en la localidad de Gójar, en Granada, obligó a desalojar de forma preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba de la Alhambra. El movimiento sísmico también generó cuatro réplicas en la zona.

El equipo responsable del monumento mantiene un análisis continuo de la situación. Por ahora, decidió suspender las visitas y evacuar estos espacios de la Alhambra, uno de los monumentos más visitados de España.

El sismo principal ocurrió a las 10:37 y dejó varias réplicas

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró el primer sismo a las 10:37. El movimiento alcanzó una magnitud de 4.7 y tuvo su epicentro en Gójar.

Después del sismo principal, el IGN registró cuatro réplicas. Una de ellas alcanzó una intensidad de 4 a las 10:53.

El organismo también contabilizó otros movimientos sísmicos en localidades cercanas. Uno tuvo una magnitud de 2.9 y su epicentro se ubicó en Padul. Otro alcanzó una magnitud de 2.8 en Alhendín. Un tercer sismo registró una magnitud de 2.6 en Las Gabias.

La fuerza del primer temblor y las réplicas activó la alerta de sismos de Google en numerosos teléfonos.

Ante esta situación, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió “máxima prudencia” por los sismos registrados este martes en el área metropolitana de Granada.

A través de su cuenta en la red social X, Moreno advirtió que los expertos consideran posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona.

“Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor”, indicó el presidente andaluz.

Metro reduce la velocidad y Policía pide mantener la calma

Mientras continúan los controles por la actividad sísmica, el Metro de Granada anunció una reducción en su velocidad de circulación. Los trenes circularán a un máximo de 30 kilómetros por hora.

La Policía Local de Granada también pidió calma a la población. Además, recomendó seguir las medidas de autoprotección ante este tipo de situaciones.

Las autoridades solicitaron a los ciudadanos que no permanezcan junto a edificios debido al riesgo de caída de elementos. Estas recomendaciones se mantienen mientras los equipos analizan la evolución de los sismos y sus posibles réplicas en el área metropolitana de Granada.

En la Alhambra, el equipo del monumento continúa evaluando las condiciones tras el sismo de magnitud 4,7 y los movimientos posteriores. La suspensión de visitas y el desalojo de los Palacios Nazaríes y la Alcazaba se mantienen, por el momento, como una medida preventiva.

‼️Tres #terremotos sacuden #Granada en una hora. Las magnitudes: 4,8 , 4,0 y 4,2.



🏥 A las 12:15h se reportan tres heridos. Ha habido otras tres treplicas más en estás últimas horas (entre 2,6 y 2,9). pic.twitter.com/hjGasy1TQv — MeteoÁvila (@Meteoavila2) August 18, 2026

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