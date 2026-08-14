Fuerte terremoto en Granada deja daños y susto en la madrugada

El sur de la península ibérica experimentó una madrugada de pánico tras un fuerte terremoto en Granada que sacudió la región a las 01:04, hora local, de este sábado 15 de agosto de 2026.

El evento telúrico, que coincidió con la noche del viernes en el huso horario de Ecuador, tuvo su epicentro en la localidad de Alhendín, generando alarma inmediata entre los habitantes y múltiples reportes de afectaciones en las infraestructuras de la zona.

Magnitud oficial del terremoto en Granada

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ajustó la fuerza del terremoto a 5 grados, a pesar de que los primeros análisis de la entidad lo situaban en 4,8 y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportaba 5,2.

Este organismo oficial español, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, confirmó finalmente que el origen del evento se localizó a tan solo dos kilómetros de profundidad, lo que incrementó la percepción en la superficie.

Afectaciones estructurales y decenas de alertas

El sistema de emergencias 112 de Andalucía se saturó en los primeros minutos, registrando más de 80 llamadas de ciudadanos pidiendo auxilio y reportando novedades tras el terremoto en Granada.

Las primeras evaluaciones documentaron el desprendimiento y la caída de elementos en fachadas y tejados, con daños materiales significativos en diversos puntos del área metropolitana, destacando el sector de Armilla.

En el interior de los hogares, los vecinos notificaron la caída de objetos, el desplazamiento de mobiliario pesado y la fuerte vibración de accesos y ventanales.

Activación del nivel 1 de emergencia

Frente a la fuerza de la sacudida y las alertas ciudadanas, la Junta de Andalucía determinó la activación inmediata de la fase de emergencia en su situación operativa 1, medida estipulada dentro del Plan ante el Riesgo Sísmico.

Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, comunicó la decisión institucional e instó a la ciudadanía a mantener la calma, sugiriendo como medida preventiva evitar el tránsito por las entradas de los edificios y alejarse de cornisas, muros y balcones ante el riesgo de escombros provocados por el terremoto en Granada.

Alcance geográfico y réplicas continuas

La sacudida principal no se presentó como un hecho aislado. Apenas seis minutos después del impacto mayor, se registró un sismo secundario de 2,6 grados a un kilómetro de profundidad en el municipio de Gójar.

Contexto sísmico en el sur español

La ubicación del epicentro es reconocida históricamente por ser una de las áreas con mayor inestabilidad de España. Esta realidad geológica responde directamente a la constante actividad tectónica que caracteriza a todo el sureste de la península ibérica.

Por este motivo, los movimientos de tierra ocurren de forma habitual en la provincia andaluza, aunque la inmensa mayoría de estos eventos presentan magnitudes bajas que no alcanzan a generar los daños materiales observados en este último terremoto en Granada.