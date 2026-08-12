Lo peor de un terremoto no es el movimiento, sino la frecuencia

A propósito del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el oeste de Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, y del evento registrado en Venezuela el 24 de junio de 2026 —donde ocurrieron dos sacudidas seguidas con solo 39 segundos de diferencia—, ha crecido el interés por entender cómo funcionan estos fenómenos naturales.

Cuando ocurre un sismo, el daño en las construcciones no depende solo de qué tan fuerte se mueva la tierra, sino del ritmo o la frecuencia con la que viajan las ondas sísmicas.

Este ritmo puede hacer que un edificio empiece a balancearse sin control hasta caer.

🏢 ¿Por qué la vibración del sismo afecta a los edificios?

Cada construcción tiene un ritmo de balanceo natural que depende de su tamaño.

La resonancia ocurre cuando el ritmo del sismo coincide exactamente con el ritmo del edificio.

Al sincronizarse, la sacudida se vuelve cada vez más fuerte y peligrosa, según explica el portal Datos Reales.

La altura del edificio influye directamente en este proceso. Un rascacielos se mueve a un ritmo lento, mientras que una casa de pocos pisos se balancea con un ritmo rápido.

Si la onda del terremoto coincide con el ritmo de la edificación, el movimiento se multiplica de forma destructiva.

Para comprender mejor el impacto que pueden generar estos fenómenos en la región, te invitamos a revisar los reportes sobre las consecuencias humanas y materiales del sismo registrado en Colombia.

📐 ¿Cómo afecta el tipo de sacudida a cada construcción?

El ritmo de las ondas define qué tipo de casas o edificios sufren más daños. Las ondas rápidas suelen golpear con mayor fuerza a las casas bajas, mientras que las ondas lentas pueden dañar rascacielos aunque estén a kilómetros de distancia.

Por su parte, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional explica que un sismo es un movimiento del suelo causado por la liberación repentina de energía en las rocas subterráneas.

La institución señala que la magnitud mide cuánta energía liberó el sismo en su punto de origen, mientras que la intensidad evalúa qué tan fuertes fueron los daños producidos en la superficie.

En este contexto, si deseas conocer las medidas clave de prevención antes, durante y después de un movimiento telúrico, puedes consultar nuestra guía práctica de seguridad.

📉 El movimiento de la tierra y los daños en casas

El movimiento sísmico empuja las bases de las construcciones de un lado a otro. Esta sacudida provoca la caída de muebles, objetos, ventanas y paredes internas dentro de las viviendas.

Ante un evento de este tipo en edificios, también hemos analizado por qué se debe evitar el uso de elevadores y cómo reaccionar ante una emergencia.

Si el empujón de la tierra es demasiado fuerte para la estructura, la construcción puede colapsar.

Para evitar que el movimiento sincronizado destruya las edificaciones, los ingenieros colocan contrapesos especiales en los edificios altos para frenar el balanceo y proteger a las personas.

Asimismo, para mantenerte comunicado en momentos críticos, puedes revisar cómo configurar el modo de ahorro de batería extremo en tu dispositivo móvil.

Terremoto de Colombia; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuántas personas murieron y qué daños dejó el terremoto en Colombia? El balance continuaba actualizándose el 12 de agosto: Medicina Legal había recibido 239 cuerpos, mientras que reportes de autoridades registraban más de personas heridas. También se contabilizaban viviendas afectadas, estructuras colapsadas y daños importantes en Cali, Pereira, Quibdó y Manizales. ❓ ¿Se han registrado réplicas después del terremoto de Colombia del 10 de agosto? Sí. El Servicio Geológico Colombiano reportó más de 99 réplicas hasta el 11 de agosto, y posteriormente informó que la cifra superaba las 130. La mayoría tuvo magnitudes menores, aunque algunas fueron perceptibles para la población de Chocó y otras zonas afectadas. ❓ ¿Hubo alerta de tsunami después del terremoto en la costa de Colombia? No. La Dirección General Marítima descartó una amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana después de analizar las características del terremoto. Aunque el sismo tuvo una magnitud elevada, su profundidad y origen no reunieron las condiciones necesarias para generar un tsunami. ❓ ¿El terremoto de Colombia del 10 de agosto se sintió en Ecuador? Sí. El movimiento telúrico fue percibido en varias provincias de Ecuador, incluida Pichincha, donde se encuentra Quito. Sin embargo, los reportes disponibles se enfocaron principalmente en los daños registrados en Colombia; la percepción del sismo en Ecuador no significó, por sí sola, una emergencia nacional en el país.

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