En caso de terremoto, así puedes activar el ahorro de batería extremo del celular

Cuando ocurre un terremoto y se interrumpe el servicio eléctrico, el celular deja de ser un accesorio y se convierte en una herramienta clave para mantenerse comunicado.

Con algunos ajustes es posible prolongar su batería y conservar funciones esenciales como llamadas, mensajes y acceso a información oficial.

La carga disponible puede resultar especialmente importante si los cortes de luz se prolongan y no existe una forma inmediata de recargar el dispositivo.

Por eso, conocer estos ajustes permite reducir el consumo desde los primeros minutos de una emergencia.

Activa el modo de ahorro de batería

En Android, entra en Ajustes > Batería y busca la opción de ahorro extremo o máximo, si tu dispositivo la incluye. Este modo limita procesos y aplicaciones para priorizar las funciones esenciales.

En iPhone, ve a Ajustes > Batería y activa el Modo de bajo consumo, que reduce algunas actividades secundarias del teléfono.

Reduce el brillo y las funciones que no necesitas

La pantalla consume una cantidad importante de batería, por lo que conviene bajar el brillo al mínimo y desactivar el brillo automático.

También puedes apagar Wi-Fi, Bluetooth y GPS o ubicación cuando no sean necesarios. Si no existe cobertura, activar el modo avión y desactivarlo solo durante momentos puntuales para buscar señal puede ayudar a conservar energía.

Evita el consumo silencioso

Desactiva la actualización en segundo plano de las aplicaciones. En iPhone puedes hacerlo desde Ajustes > General > Actualización en segundo plano. En Android, revisa Ajustes > Aplicaciones para restringir el uso de datos en segundo plano.

También puedes apagar las vibraciones y respuestas hápticas del teclado y las notificaciones que no sean importantes.

Usa la batería para lo realmente importante

Durante una emergencia, prioriza llamadas, mensajes, ubicación y alertas oficiales. Evita utilizar el teléfono para videos, juegos o aplicaciones que consuman mucha energía.

Además, es importante no compartir rumores, información sin verificar o imágenes sensibles.

En una emergencia, mantener la comunicación también implica informar con responsabilidad y evitar aumentar la confusión.

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