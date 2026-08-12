¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto? Estas son las recomendaciones

Los terremotos pueden ocurrir sin previo aviso. Por eso, conocer qué hacer antes, durante y después de un movimiento telúrico puede ayudar a reducir riesgos y proteger a la familia.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil recomienda mantener la calma y seguir medidas de prevención y respuesta ante una emergencia.

Durante un terremoto: mantén la calma

Ante un terremoto, lo primero es mantener la calma. Respirar lenta y profundamente, hablar con una voz firme y tranquila y evitar la difusión de rumores son algunas de las recomendaciones.

También es importante proteger y tranquilizar a niños, adultos mayores y otras personas vulnerables.

Si estás dentro de una casa o edificio, sigue estas medidas:

Agáchate, cúbrete debajo de una mesa resistente y sujétate.

Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer.

No utilices ascensores.

No corras hacia las escaleras mientras ocurre el movimiento.

Si estás en la calle:

Aléjate de edificios y otras estructuras que puedan desprender objetos.

Evita postes y cables eléctricos.

Aléjate de árboles.

Busca un espacio abierto y permanece allí hasta que termine el movimiento.

¿Cómo prepararse antes de un terremoto?

Ecuador es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. En esta zona interactúan varias placas tectónicas y se producen procesos como la subducción, que pueden generar terremotos.

Por ello, la preparación comienza antes de que ocurra una emergencia.

En el hogar:

Identifica las zonas más seguras de la vivienda.

Fija muebles, estanterías y objetos pesados a las paredes.

Revisa periódicamente las instalaciones de gas, agua y electricidad.

Con la familia:

Elabora un plan de emergencia y evacuación.

Define un punto de encuentro.

Realiza simulacros.

Prepara una mochila de emergencia.

También es importante conversar con los niños sobre qué hacer durante un terremoto. Explicarles que sentir miedo es una reacción normal y brindarles información clara puede ayudar a reducir la ansiedad durante una emergencia.

Para mantenerse informado, consulta únicamente fuentes oficiales, como el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y los organismos de emergencia.

También le puede interesar: Terremoto: ¿por qué es peligroso usar el ascensor y qué hacer si quedas atrapado?

¿Qué debe tener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe estar preparada y en un lugar de fácil acceso. Entre los elementos básicos se recomienda incluir:

Agua.

Alimentos no perecibles.

Botiquín de primeros auxilios.

Linterna.

Radio.

Documentos importantes, como cédula, pasaporte o carnet de discapacidad, cuando corresponda.

La mochila debe adaptarse a las necesidades de cada familia. También pueden incluirse medicamentos de uso habitual y artículos específicos para niños, adultos mayores o personas con discapacidad.

¿Qué hacer después de un terremoto?

Cuando termine el movimiento, revisa cuidadosamente el entorno y evita exponerte a nuevos peligros.

Verifica si hay personas heridas y brinda ayuda dentro de tus posibilidades.

Evalúa los daños de la vivienda.

No ingreses a edificios que presenten daños estructurales.

Si detectas fugas de gas, agua o problemas eléctricos, aléjate y repórtalos a las autoridades.

Mantente atento a las indicaciones de los organismos oficiales.

Además, recuerda que las réplicas pueden ocurrir después de un terremoto. Por eso, es importante mantenerse alerta y evitar ingresar a estructuras que hayan quedado afectadas.

Cuida también tu salud emocional

Después de un terremoto es normal sentir miedo, tristeza, nervios o ansiedad. Estas reacciones pueden aparecer incluso después de que haya terminado la emergencia.

Hablar con familiares o personas de confianza, escuchar y acompañar a quienes estén afectados y retomar progresivamente las actividades cotidianas puede ayudar.

Si el malestar emocional persiste o interfiere con la vida diaria, busca apoyo profesional.

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