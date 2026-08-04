España asegura el retorno de 70 000 migrantes de los 72 000 que llegaron a Ceuta

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este martes que ya regresaron a Marruecos 70 000 de las 72 000 personas que entraron a la ciudad española de Ceuta la semana pasada.

Estudio de casos pendientes

Grande-Marlaska agregó que el Gobierno español estudiará el resto de los casos de inmigrantes que aún permanecen en la ciudad norteafricana, fronteriza con Marruecos.

El objetivo es devolver a aquellos que no tengan derecho a permanecer en España, con información de EFE.

Reunión de ministros de Interior de la UE

El ministro ofreció estos datos en una rueda de prensa tras participar en la reunión de los titulares de Interior de la Unión Europea.

En este encuentro, se mostró la “firme solidaridad” con España ante la crisis migratoria en Ceuta y se destacó la necesidad de “seguir luchando sin descanso” contra las redes de tráfico de migrantes.

Medidas para reducir llegadas irregulares

El ministro explicó que el Gobierno está realizando trámites para “resolver la situación de ilegalidad” del resto de personas que aún no regresaron a Marruecos.

Las que no tengan derecho a permanecer en España serán “expulsadas”, siempre cumpliendo con la ley española e internacional y respetando los derechos humanos.

Baja en llegadas irregulares

Grande-Marlaska destacó que las medidas adoptadas hasta ahora permitieron reducir un 30 % las entradas irregulares al conjunto de España en lo que va de 2026, en comparación con el año pasado.

Este descenso se produce a pesar del repunte esperado durante el periodo estival.

Efecto de las “devoluciones en caliente”

El ministro también mencionó un posible efecto de una sentencia del Tribunal Supremo español sobre las conocidas como “devoluciones en caliente”, que permiten expulsiones inmediatas desde Ceuta y Melilla a Marruecos. Para ello, se habían reforzado los medios necesarios.

Aumento de agentes en Ceuta

Sobre la disposición de medios, Grande-Marlaska aseguró que el aumento de 18 mil agentes -hasta los 160 mil– desde su llegada al Gobierno en 2018, permite contar hoy con un 10 % más de policías nacionales y guardias civiles permanentes en Ceuta.

Nuevas inversiones en seguridad

Este refuerzo responde a un compromiso del Gobierno durante los últimos ocho años.

Se traduce en medidas como la instalación de una barrera neumática y boyas para establecer un límite fronterizo físico entre España y Marruecos, así como otras inversiones comprometidas que ya se están ejecutando, indica EFE.

Con información de EFE

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