Crisis migratoria en España: 1 206 menores siguen bajo acogida en Ceuta y Melilla

Al menos 1 206 menores no acompañados permanecen en los centros de acogida de las ciudades españolas norteafricanas de Ceuta y Melilla.

Esta situación surge tras la entrada masiva irregular de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos, muchos de los cuales llegaron a nado o a través de la frontera de Ceuta.

Desde el jueves pasado, más de 50 000 migrantes ingresaron a Ceuta y, en menor medida, a Melilla, según el Ministerio del Interior español. Sin embargo, la mayoría ha regresado voluntariamente a su país.

Situación en Ceuta

Ceuta, que sufrió la crisis con mayor intensidad, alberga actualmente a 862 menores. Las autoridades locales tienen conocimiento de que hay más menores escondidos en la ciudad.

Estos menores se encuentran en dos centros de acogida y en otras instalaciones habilitadas especialmente para ellos, cifra que solo incluye a aquellos de nacionalidad marroquí.

Las autoridades indicaron que algunos menores regresaron a Marruecos junto a sus padres, quienes también realizaron el cruce irregular por la frontera. La Policía Local continúa buscando migrantes para guiarlos hacia la frontera.

Condiciones en Melilla

En Melilla, la situación es crítica, ya que actualmente acoge 344 menores, cifra que se duplicó desde el inicio de la crisis migratoria el pasado 30 de julio. Este número supera ampliamente la capacidad máxima permitida, que es de 84 menores.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, enfatizó que el Gobierno nacional debe hacerse cargo del excedente, es decir, 260 menores.

Durante una rueda de prensa, Imbroda mencionó que muchos de estos niños son pequeños y algunos han expresado su deseo de regresar a casa, lo que representa un verdadero drama.

Problemas con la repatriación

Imbroda también denunció que Marruecos no cumple con el acuerdo bilateral de repatriación firmado en 2007 y vigente desde 2013. Según él, ha sido imposible realizar traslados desde Melilla hacia territorio marroquí.

“Hay niños que quieren volver; el problema es que Marruecos nunca ha admitido a un menor suyo”, insistió Imbroda.

Consecuencias trágicas

La crisis migratoria ha dejado un saldo trágico. Según la Delegación del Gobierno español en Ceuta, fallecieron 72 personas, mientras que el Gobierno ceutí reporta 88 muertes, la mayoría por ahogamiento o aplastamiento. Los equipos forenses ya realizaron autopsias a 22 cuerpos.

Marruecos limita su conteo a once muertes en su territorio, con información de EFE.

Con información de EFE

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