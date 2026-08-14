Francia: el calor activa una granada de la Segunda Guerra Mundial

Un estanque del este de Francia quedó prácticamente seco debido a las sucesivas olas de calor registradas durante el verano. La disminución del nivel del agua dejó al descubierto una granada de fósforo de la Segunda Guerra Mundial.

Según una publicación de CR Hoy este 14 de agosto de 2026, el artefacto se activó debido a la exposición al aire y las altas temperaturas. El hecho ocurrió en el municipio de Ramonchamp, en el departamento de los Vosgos, una zona ubicada en el este del país.

Sequía deja al descubierto una granada de fósforo

Los bomberos acudieron el martes, 11 de agosto de 2026, al lugar tras recibir una alerta por un objeto metálico. La gendarmería indicó a AFP que el artefacto desprendía humo blanco e irritante.

El objeto fue identificado como una granada de fósforo de tipo M15. El proyectil había permanecido sumergido en el estanque durante décadas.

La sequía provocó que el nivel del agua descendiera de forma considerable. Esto dejó la granada expuesta al aire y favoreció su activación.

CR Hoy informó que los artificieros acudieron para controlar la situación. Posteriormente, trasladaron el proyectil a una cantera del municipio. Allí procedieron a destruirlo de manera controlada.

Autoridades hallan más proyectiles militares

El caso no fue un hecho aislado en la región de los Vosgos. Entre el 10 y el 13 de agosto, las autoridades registraron tres intervenciones relacionadas con proyectiles militares, indica CR Hoy.

Estos objetos quedaron expuestos por la reducción del nivel del agua en diferentes masas de agua. Algunas se secaron por completo debido a las condiciones climáticas.

Según CR Hoy, los hallazgos evidencian uno de los riesgos que pueden aparecer durante periodos prolongados de sequía. Los antiguos artefactos militares permanecen enterrados o sumergidos durante décadas.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante nuevos descubrimientos. Los expertos recomiendan no manipular objetos militares encontrados en estas circunstancias y avisar inmediatamente a los servicios de emergencia.

El episodio en Ramonchamp muestra cómo las altas temperaturas y la sequía pueden dejar expuestos restos peligrosos de conflictos ocurridos hace décadas.

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