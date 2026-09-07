Ecuatoriana desaparecida en México fue encontrada con vida: ‘Está fuera de riesgo’

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El pasado 4 de septiembre Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) respondió a los cuestionamientos planteados por la Alcaldía de Guayaquil sobre la suspensión de procesos de contratación pública que impulsa el Municipio de la ciudad.

“El rol del Sercop no es suspender procedimientos de manera antojadiza, es velar porque esos procedimientos se realicen conforme norma porque solamente así le podemos garantizar al ciudadano que ese recurso público está siendo ejecutado de manera responsable”