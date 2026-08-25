Alerta por la desaparición de Odalys Mosquera en Quito

Las entidades de seguridad y justicia de Ecuador emitieron una notificación formal tras registrarse la desaparición de Odalys Mosquera en Quito. La adolescente de 15 años de edad fue vista por última vez este lunes 24 de agosto de 2026 en el sector de La Armenia, ubicado en el Valle de los Chillos, al suroriente de la capital, en la provincia de Pichincha.

Alerta oficial por la desaparición de Odalys Mosquera en Quito

La Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior ingresaron la información de la menor en el sistema oficial del Programa de Personas Desaparecidas.

De acuerdo con el registro institucional, el nombre completo de la adolescente corresponde a Mosquera Correa Odalys Anahí, de nacionalidad ecuatoriana y nacida el 25 de marzo de 2011.

Rasgos físicos y datos para su identificación

Para facilitar su reconocimiento por parte de la ciudadanía y las brigadas operativas, los organismos de rescate difundieron una ficha técnica con su fotografía y señas fisonómicas particulares:

Edad actual: 15 años.

15 años. Estatura: 1,51 metros (151 centímetros).

1,51 metros (151 centímetros). Peso: 150 libras.

150 libras. Contextura: normal.

normal. Color de ojos: verdes.

verdes. Color de cabello: negro.

Sector del reporte y estado de la investigación

El último punto de contacto registrado en los informes oficiales corresponde a La Armenia. Hasta el momento, las instituciones a cargo del protocolo de rastreo no han detallado las circunstancias en que se produjo la pérdida de contacto con la menor, por lo que las acciones se concentran en recopilar testimonios y pistas verificables en la zona del Valle de los Chillos.

Las autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional exhortaron a la ciudadanía a compartir datos fidedignos que conduzcan a su paradero a través de mecanismos directos y confidenciales.

Para proporcionar alertas se encuentra habilitada la línea telefónica gratuita 1800 DELITO (335486), el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y la dirección de correo electrónico institucional [email protected].

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