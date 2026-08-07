Bloque de Seguridad rescata a niña de 10 años en la frontera

Este viernes 7 de agosto de 2026, el Bloque de Seguridad —integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional— ejecutó un operativo estratégico en coordinación con la Fiscalía General del Estado, las Fuerzas Armadas peruanas y autoridades del vecino país.

La acción conjunta permitió rescatar a una menor peruana de 10 años, presunta víctima de un delito de trata de personas en Ecuador con fines de matrimonio servil, en el sector de Río Tigre, Comunidad Espejo, provincia de Pastaza, una zona selvática de difícil acceso ubicada en la frontera entre ambas naciones.

El Bloque de Seguridad y la operación Fénix 412 contra la trata de personas en Ecuador

La intervención estuvo a cargo de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas (UNAT), en el marco del desarrollo de la Operación Fénix 412. Este procedimiento se derivó de una investigación previa y articulada entre las representaciones fiscales de Ecuador y Perú, orientada a desarticular redes asociadas a la trata de personas en Ecuador y en la franja limítrofe internacional.

Intercambio transfronterizo de menores en la zona fronteriza

De acuerdo con las investigaciones preliminares del caso, hace aproximadamente un mes se habría producido un intercambio transfronterizo de dos menores de edad entre comunidades indígenas de la zona.

En el contexto de estas indagaciones coordinadas contra la trata de personas en Ecuador, las autoridades peruanas lograron rescatar en su propio territorio, el pasado 5 de agosto, a una niña ecuatoriana que se encontraba vinculada a este mismo hecho.

Aprehensión de un ciudadano y apoyo de intérpretes

Durante la incursión en el sector de Río Tigre, los efectivos aprehendieron a Santi Cuji Washinton Favio, de 50 años de edad, quien fue puesto inmediatamente a órdenes de la autoridad competente para el proceso judicial correspondiente.

Asimismo, la diligencia requirió la participación de integrantes de la propia comunidad originaria como intérpretes, debido a que las menores y varios pobladores locales no hablan castellano.

Medidas de protección e integración consular

Posterior a la ejecución del rescate en Pastaza, la menor de 10 años fue puesta a buen recaudo para garantizar sus derechos.

Las instituciones activaron los mecanismos de protección integral, brindándole atención médica y psicológica especializada, al tiempo que se iniciaron las coordinaciones con las autoridades consulares para asegurar la restitución de sus derechos y reafirmar el combate frontal frente al delito de trata de personas en Ecuador.

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