Ecuador prepara una nueva estrategia para desarticular la minería

Una nueva estrategia contra minería ilegal está en preparación entre el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esta propuesta se presentará en las próximas semanas ante el Bloque de Seguridad.

Objetivos del plan contra la minería ilegal en Ecuador

El plan busca reforzar las acciones contra la extracción no autorizada de minerales y las actividades ilícitas vinculadas con esta práctica.

Según el Ministerio de Defensa, las operaciones ejecutadas desde enero han causado afectaciones económicas superiores a los 4 391 millones de dólares a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).

Intervenciones en campamentos de minería ilegal

Los militares realizan operativos continuos y coordinados en zonas de difícil acceso y áreas protegidas del país. El balance presentado por la cartera de Estado registra la intervención de 1 060 campamentos utilizados para la minería ilegal y la neutralización de 1 654 bocaminas a escala nacional.

Durante estas incursiones, se inhabilitaron, destruyeron o retuvieron 501 retroexcavadoras, 468 clasificadoras y 266 dragas. Además, fueron decomisados 48 708 sacos de material aurífero.

La defensa se fortalece en territorio.

¡Y es ahí donde estamos! Conoce las principales acciones de esta semana en nuestro resumen. 🇪🇨 pic.twitter.com/w7tWzcS7LY — Gian Carlo Loffredo (@GianCarLoffredo) August 2, 2026

Destino de la maquinaria intervenida

La ubicación de los equipos determina el procedimiento aplicado por las autoridades. Cuando la maquinaria pesada está cerca de vías de acceso, se gestiona su recuperación en beneficio del Estado. Sin embargo, si se encuentra en territorios aislados o inaccesibles, los militares la destruyen o inhabilitan en el lugar.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señaló que las operaciones incluyen el uso de artillería contra las bocaminas y otras secciones de las canteras. La finalidad es evitar que los grupos criminales reabran esas estructuras.

Consecuencias de la minería ilegal

Loffredo sostuvo que las consecuencias de la minería ilegal no se limitan a la pérdida económica ni a la extracción de oro y otros metales. Los operativos también han identificado daños en los recursos naturales y delitos relacionados, como el narcotráfico y el tráfico de hidrocarburos.

Alerte sobre trata de personas

El Ministerio de Defensa también alertó sobre casos de trata de personas y esclavitud. De acuerdo con la información presentada, habitantes locales llegan a estas zonas con la expectativa de obtener ingresos, pero terminan sometidos por grupos delictivos.

Análisis por el Bloque de Seguridad

La nueva estrategia será analizada por el Bloque de Seguridad para coordinar la participación de las instituciones relacionadas con el combate a la minería ilegal.

Con información de El Diario de Manabí

Nueva estrategia en Ecuador contra la minería ilegal; preguntas frecuentes

¿Qué estrategia prepara Ecuador contra la minería ilegal? El Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto preparan un plan para intervenir todas las fases de la cadena logística de la minería ilegal.

La propuesta será presentada en las próximas semanas ante el Bloque de Seguridad para coordinar la participación de las instituciones involucradas. Qué resultados dejaron los operativos contra la minería ilegal? Desde enero, las Fuerzas Armadas intervinieron 1.060 campamentos y neutralizaron 1.654 bocaminas en distintos sectores del país.

El Ministerio de Defensa sostiene que estas operaciones provocaron afectaciones económicas superiores a 4.391 millones de dólares a los Grupos de Delincuencia Organizada. ¿Qué maquinaria y materiales fueron decomisados o destruidos? Las autoridades inhabilitaron, destruyeron o retuvieron 501 retroexcavadoras, 468 clasificadoras y 266 dragas.

También decomisaron 48.708 sacos de material aurífero durante las intervenciones. ¿Qué ocurre con la maquinaria utilizada en minería ilegal? Cuando los equipos se encuentran cerca de vías de acceso, las autoridades gestionan su recuperación para beneficio del Estado.

Si la maquinaria está en zonas aisladas o de difícil acceso, los militares la destruyen o inhabilitan en el lugar para impedir que vuelva a ser utilizada. ¿Qué delitos están relacionados con la minería ilegal? El Ministerio de Defensa vincula esta actividad con daños ambientales, narcotráfico, tráfico de hidrocarburos, trata de personas y esclavitud.

Según la información oficial, algunos habitantes llegan a las zonas mineras buscando ingresos, pero terminan sometidos por grupos criminales.

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