Bloque de Seguridad destruyó una pista clandestina del narcotráfico en El Oro

El Ministerio de Defensa informó este lunes sobre un nuevo resultado de las operaciones de seguridad en la provincia de El Oro. La institución señaló que el Bloque de Seguridad destruyó una pista clandestina que, según las autoridades, utilizaban estructuras criminales para movilizar droga.

Operativo cierra una ruta utilizada por estructuras criminales

Las fuerzas de seguridad ejecutaron el operativo con maquinaria pesada y detonaciones controladas. La intervención dejó la infraestructura ilegal reducida a escombros. Con esta acción, las autoridades buscan impedir que las organizaciones delictivas continúen utilizando ese punto como ruta para el narcotráfico en Ecuador.

El Ministerio de Defensa indicó que la pista clandestina representaba un punto estratégico para las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas. Por esa razón, el Bloque de Seguridad intervino en el lugar y realizó trabajos para destruir completamente la infraestructura.

Defensa asegura que continuará con estas intervenciones

Durante el operativo, los equipos emplearon maquinaria pesada para remover la pista. Además, realizaron detonaciones controladas como parte del proceso de demolición. Tras esas acciones, la infraestructura quedó destruida.

La cartera de Estado aseguró que esta intervención elimina otra ruta que las organizaciones criminales utilizaban para movilizar droga. Con ello, las autoridades buscan cerrar nuevos espacios que favorezcan las actividades del narcotráfico en el país.

El Ministerio de Defensa afirmó que las operaciones contra el crimen organizado continuarán. La institución sostuvo que no permitirá la existencia de corredores seguros para las organizaciones delictivas.

Según el mensaje difundido por la cartera de Estado, las fuerzas de seguridad mantendrán la búsqueda de rutas clandestinas empleadas por las mafias. El objetivo consiste en localizar esos puntos e inhabilitarlos para impedir que continúen siendo utilizados por las redes criminales.

Finalmente, el Ministerio de Defensa manifestó que estas operaciones forman parte de la estrategia del Estado para combatir al crimen organizado. La cartera de Estado afirmó que Ecuador busca consolidarse como un bloque sólido en la lucha por la paz y la seguridad, tanto del país como de la región, mediante acciones dirigidas a impedir que las organizaciones criminales mantengan rutas clandestinas para el traslado de droga.

🚨 ¡EL NARCOTRÁFICO PIERDE OTRA RUTA DE ESCAPE! 💪



Las mafias perdieron otro punto clave para mover droga. En El Oro, el #BloqueDeSeguridad destruyó una pista clandestina utilizada por estructuras criminales.



➡️ Con maquinaria pesada y detonaciones controladas, esta… pic.twitter.com/qPtPp6uZNw — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) July 21, 2026

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