Rescatan a niña extranjera víctima de trata en Quito; esto se sabe

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

El Ministerio del Interior coordinó el rescate, asistencia y protección a una niña de 10 años, de nacionalidad colombiana, víctima de trata de personas con fines de mendicidad. La acción se realizó en Quito a través de la Dirección contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. La Policía Nacional y el Ministerio del Interior de Colombia participaron en la operación.

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Las autoridades informaron que el padre de la menor la obligaba a pedir dinero en buses y centros comerciales para cumplir una cuota diaria. La niña permaneció encerrada más de tres días en una vivienda, para evitar su localización. Tras su rescate, recibió atención inmediata y protección institucional.

Coordinación binacional para rescate de niña

Las instituciones de Ecuador y Colombia compartieron información y coordinaron medidas para localizar a la niña y garantizar su integridad. El Ministerio del Interior indicó que la articulación permitió actuar con rapidez y asegurar la asistencia estatal a la víctima.

La Dirección contra la Trata de Personas mantuvo contacto directo con sus pares colombianos. Las autoridades de ambos países gestionaron el traslado de información y planificaron el rescate en territorio ecuatoriano.

Protección a la víctima

La menor recibió acompañamiento especializado después de la intervención. Las instituciones activaron protocolos de protección y atención para víctimas de trata. La Policía Nacional colaboró en el operativo y en las acciones posteriores.

El Ministerio del Interior informó que continuará los procesos de investigación para determinar responsabilidades y asegurar que la niña cuente con medidas de protección.

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