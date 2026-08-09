Fiscalía evaluará la actuación fiscal tras la liberación de sospechoso en Pastaza

La Fiscalía General del Estado inició un proceso de control jurídico sobre la actuación de la fiscal Kate Torres, en la provincia de Pastaza. La medida responde a que la funcionaria no formuló cargos ni procesó al presunto captor de una niña peruana de diez años rescatada en la comunidad Espejo.

Reacción del Ministerio del Interior y rescate en la Amazonía

El pronunciamiento ocurrió tras los reclamos del ministro del Interior, John Reimberg, quien denunció que el procesado quedó libre luego de la audiencia de flagrancia. La menor, víctima de trata de personas con fines de matrimonio servil y abuso sexual, fue liberada el 7 de agosto de 2026 en un operativo del Bloque de Seguridad de Ecuador junto a las Fuerzas Armadas peruanas. En la intervención, desarrollada en una zona de difícil acceso en la frontera, se detuvo a Santi Cuji Washinton Favio, de 50 años.

La Fiscalía abrió un control jurídico tras la liberación del presunto captor de una niña en Pastaza.

Control disciplinario e investigaciones en curso

A través de un comunicado emitido el 8 de agosto de 2026, la institución indicó que se revisará lo actuado por la fiscal durante la audiencia.

La institución dispuso el inicio de un proceso de control jurídico.

De determinarse responsabilidad disciplinaria entre los servidores que intervinieron, se adoptarán las acciones correspondientes. Las investigaciones previas determinaron un intercambio transfronterizo de menores entre comunidades indígenas, ocurrido aproximadamente un mes antes de la intervención.

#COMUNICADO | #FiscalíaEc informa sobre las acciones adoptadas frente a los hechos registrados en #Pastaza y ratifica su compromiso con una actuación responsable y firme para garantizar que ningún delito quede en la impunidad.



Detalles ⬇️ pic.twitter.com/MDdxMtevjz — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 9, 2026

Caso de la niña rescatada en Pastaza; preguntas frecuentes

¿Dónde se ejecutó el rescate de la menor de edad? El operativo se desarrolló en la comunidad Espejo, provincia de Pastaza, una zona de difícil acceso en la frontera entre Ecuador y Perú. ¿Qué acciones tomó la Fiscalía General frente a la decisión judicial? La institución dispuso el inicio de un proceso de control jurídico para determinar posibles responsabilidades disciplinarias de los servidores que actuaron en la audiencia. ¿Cómo es el estado de la situación del sospechoso en este momento? Santi Cuji Washinton Favio quedó en libertad debido a que la fiscal del caso no formuló cargos durante la audiencia de calificación de flagrancia.

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