Ministro del Interior denuncia publicamente a fiscal de Pastaza por liberar a sospechoso de abuso a menor

El ministro del Interior, John Reimberg, denunció públicamente a la fiscal de Pastaza, Kate Alexa Torres Manosalvas, por dejar en libertad a un presunto sospechoso de trata y abuso sexual contra una menor de edad.

Operativo de rescate en la selva

La intervención estuvo a cargo del Bloque de Seguridad, conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes ejecutaron la operación en medio de la selva ecuatoriana.

En el lugar lograron rescatar a la víctima de trata de personas que se encontraba en cautiverio y capturar al sospechoso, quien registraría antecedentes por hechos similares.

Ante el operativo, el ministro Reimberg expresó: “Ecuatorianos, pensé que lo había visto todo, pero no”, al referirse al desenlace del caso.

Decisión judicial sin formulación de cargos

Tras la captura, el detenido fue puesto a órdenes de la fiscal Kate Alexa Torres Manosalvas, quien decidió dejarlo en libertad sin formularle cargos. Al respecto, el titular de la cartera de Estado cuestionó duramente a la funcionaria: “asumo ni siquiera debe ser madre, peor una mujer que tenga sentimientos de proteger a nuestros niños y niñas. Así, fácilmente decidió dejarlo en libertad”. Finalmente, remarcó que “no puede ser que personas como ella, en sus manos, tengan este tipo de decisiones” y exhortó a la Fiscalía General a actuar de inmediato.

#ATENCIÓN

PENSÉ QUE LO HABÍA VISTO TODO, PERO NO.



Abg. Kate Alexa Torres Manosalvas, la fiscal que decidió no formular cargos. pic.twitter.com/nB0HJzQvXA — John Reimberg (@JohnReimberg) August 8, 2026

Caso de abuso en Pastaza; preguntas frecuentes

¿Dónde se originó el operativo y la detención?

El rescate de la menor víctima de trata y abuso se ejecutó en medio de la selva en Pastaza, mediante un operativo del Bloque de Seguridad integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

¿Qué acciones realizó el ministro John Reimberg tras la liberación?

El ministro denunció públicamente la actuación de la fiscal Kate Alexa Torres Manosalvas, cuestionó su falta de sensibilidad para proteger a la niñez y solicitó la intervención urgente de la Fiscalía General.

¿Cómo es el estado de la situación legal del sospechoso en este momento?

El presunto sospechoso se encuentra nuevamente en libertad debido a que la fiscal decidió no formular cargos formales en su contra tras ser presentado ante la justicia.

Te recomendamos