Alcalde de El Tambo fue detenido por supuesto peculado en Cañar, dice John Reimberg

El alcalde de El Tambo, René Castillo, fue detenido este martes 4 de agosto de 2026 durante un operativo de la Fiscalía General del Estado por una investigación relacionada con el supuesto delito de peculado. El caso se originó por posibles irregularidades en la contratación de las fiestas cantonales realizadas en 2024 en Cañar.

En el procedimiento también fueron aprehendidos el concejal Edison Espinoza y un promotor de eventos. La investigación comenzó después de una denuncia ciudadana y derivó en allanamientos ejecutados en las oficinas del Municipio de El Tambo y en una vivienda ubicada en Azogues.

Fiscalía investiga peculado de alcalde en Cañar por fiestas

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que la detención está relacionada con un supuesto desvío de recursos públicos utilizados para financiar las celebraciones cantonales.

“Fue detenido por el delito de peculado, un desvío de fondos que habían hecho en estas famosas fiestas que a varios municipios les encanta hacer”, manifestó Reimberg durante declaraciones a los medios de comunicación.

La Fiscalía, sin embargo, deberá presentar ante un juez los elementos de convicción que sustenten la formulación de cargos y la eventual participación de cada uno de los detenidos. El procedimiento fue denominado Templo del Sol y estuvo a cargo de agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía.

Tres personas fueron detenidas durante el operativo

Además del alcalde René Castillo, las autoridades detuvieron al concejal Edison Espinoza y a un promotor particular de eventos identificado como Gabriel Ortiz.

Los tres son investigados por su posible participación en las contrataciones efectuadas para las celebraciones por los 33 años de cantonización de El Tambo.

Castillo llegó a la Alcaldía en las elecciones seccionales de 2023 con el respaldo de una coalición de movimientos políticos, entre ellos Reto.La detención del funcionario ocurre mientras buscaba participar en las próximas elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026.

Una denuncia ciudadana dio origen al caso

La investigación comenzó después de una denuncia ciudadana relacionada con posibles irregularidades cometidas durante la organización de las festividades cantonales de 2024. En enero de ese año, El Tambo celebró 33 años de cantonización con una programación que incluyó la elección de la reina, actos religiosos, concursos, pregones, actividades deportivas y conciertos.

Entre los artistas y agrupaciones anunciados constaban Paulina Tamayo, Takiwan, Antaño, Constelación Vallenata, Iracundos y la banda mexicana Elefante. La programación fue difundida por el Municipio de El Tambo como parte de las actividades oficiales del cantón.

Contrato de 50 000 dólares es investigado

Dentro de los documentos relacionados con el caso consta una invitación firmada por René Castillo para que un promotor de eventos presentara una propuesta técnica y económica. La contratación tenía como objetivo organizar las actividades artísticas y los conciertos de las fiestas cantonales.

El documento establecía un presupuesto referencial de 50 000 dólares, sin incluir el impuesto al valor agregado.

La Fiscalía investiga el proceso de contratación, la utilización de los recursos municipales y la posible existencia de un perjuicio económico para la institución pública.

Las autoridades todavía no han informado cuál sería el monto del supuesto desvío de fondos ni han detallado el mecanismo que presuntamente habría sido utilizado.

Fiscalía incautó documentos y dispositivos electrónicos

Durante los allanamientos, los agentes ingresaron a las oficinas del Municipio de El Tambo y a una vivienda ubicada en Azogues, capital de la provincia de Cañar. La Fiscalía informó que en esos lugares fueron incautados documentos que estarían relacionados con la investigación, además de computadoras y teléfonos móviles.

Los dispositivos deberán ser sometidos a pericias para determinar si contienen comunicaciones, contratos, registros de pagos u otra información vinculada con la organización de las fiestas.

Los documentos recopilados también serán analizados para establecer cómo se desarrolló el proceso contractual y quiénes intervinieron en sus diferentes etapas.

Alcalde será trasladado a la cárcel de Turi

Las autoridades informaron que René Castillo será trasladado al Centro de Privación de Libertad de Turi, ubicado en Cuenca. La Fiscalía deberá solicitar una audiencia para formular cargos y definir las medidas cautelares que podrían aplicarse contra los detenidos.

En esa diligencia, un juez deberá evaluar los elementos presentados por la institución y decidir si inicia una instrucción fiscal por el supuesto delito de peculado. Castillo se convierte en el sexto alcalde ecuatoriano en funciones aprehendido desde 2025 en el contexto de diferentes investigaciones penales.

Preguntas frecuentes sobre la detención del alcalde de El Tambo:

❓ ¿Por qué fue detenido el alcalde de El Tambo, René Castillo? Fue detenido en una investigación por el supuesto delito de peculado relacionado con la organización de las fiestas cantonales de 2024.

La Fiscalía General del Estado ejecutó un operativo el 4 de agosto de 2026 tras una denuncia ciudadana por presuntas irregularidades en la contratación de las celebraciones por los 33 años de cantonización de El Tambo. La investigación busca determinar si existió un uso indebido de recursos públicos. ❓ ¿Quiénes fueron detenidos durante el operativo? Tres personas fueron aprehendidas: el alcalde René Castillo, el concejal Edison Espinoza y un promotor de eventos.

Además del alcalde, las autoridades detuvieron al concejal Edison Espinoza y al promotor de eventos Gabriel Ortiz, quienes son investigados por su posible participación en las contrataciones realizadas para las festividades cantonales de 2024. ❓ ¿Qué contrato investiga la Fiscalía? Un contrato para la organización de actividades artísticas con un presupuesto referencial de 50 000 dólares, sin IVA.

Entre la documentación analizada consta una invitación firmada por René Castillo para que un promotor de eventos presentara una propuesta técnica y económica para organizar conciertos y espectáculos de las fiestas cantonales. La Fiscalía investiga el proceso de contratación y si existió un posible perjuicio económico para el Municipio. ❓ ¿Qué evidencias fueron incautadas durante los allanamientos? Las autoridades decomisaron documentos, computadoras y teléfonos móviles.

Los allanamientos se realizaron en las oficinas del Municipio de El Tambo y en una vivienda en Azogues. La Fiscalía informó que los dispositivos electrónicos y la documentación serán sometidos a pericias para determinar si contienen contratos, registros de pagos, comunicaciones u otros elementos relacionados con la investigación. ❓ ¿Qué ocurrirá ahora con el proceso judicial? La Fiscalía deberá formular cargos y un juez decidirá si inicia una instrucción fiscal y qué medidas cautelares aplicará.

René Castillo será trasladado al Centro de Privación de Libertad de Turi, en Cuenca. En la audiencia correspondiente, la Fiscalía presentará los elementos de convicción recopilados y el juez evaluará si existen fundamentos para iniciar la instrucción fiscal por el supuesto delito de peculado y definir la situación jurídica de los investigados.

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