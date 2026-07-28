Baldor Bermeo, detenido por presunto lavado de activos, fundó el club que eliminó al Deportivo Quito

La detención de Elías Baldor Bermeo Cabrera, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez (Azuay), durante un operativo ejecutado la madrugada del 28 de julio de 2026 por una investigación por el presunto delito de lavado de activos, volvió a poner su nombre en la escena nacional.

Además de su trayectoria política y empresarial, a Bermeo también se lo conoce en el fútbol ecuatoriano por ser el fundador del Club Deportivo Profesional Baldor Bermeo Cabrera, institución que milita en la Segunda Categoría de Azuay y que en 2022 sorprendió al eliminar al Deportivo Quito del Torneo de Ascenso.

El club fundado por Baldor Bermeo

El Club Deportivo Profesional Baldor Bermeo Cabrera fue fundado en 2013 en Camilo Ponce Enríquez y desde entonces ha competido de manera regular en la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano.

En poco más de una década se convirtió en uno de los equipos más competitivos de la provincia de Azuay.

Durante ese período conquistó el campeonato provincial en 2017 y fue subcampeón en 2020 y 2023, resultados que le permitieron disputar en varias ocasiones el Torneo Nacional de Ascenso.

Su mejor campaña llegó en 2022, cuando alcanzó los cuartos de final del certamen.

El año en que eliminó al Deportivo Quito

La actuación de 2022 marcó un antes y un después para el club.

Tras clasificarse al Torneo Nacional de Ascenso, el equipo superó con autoridad a Sacha Petrolero por un marcador global de 9-2 en la primera ronda.

Posteriormente eliminó a Leones del Norte por 3-2 en los dieciseisavos de final. Actualmente, ese club compite en la Serie A de la LigaPro.

Sin embargo, el mayor impacto llegó en los octavos de final, cuando enfrentó al histórico Deportivo Quito.

Después de empatar 2-2 en el marcador global, el conjunto azuayo se impuso en la tanda de penales y eliminó a la AKD, protagonizando una de las mayores sorpresas de aquella edición del torneo.

La campaña terminó en los cuartos de final, instancia en la que cayó por un global de 6-1 frente a Cuniburo, equipo que posteriormente se proclamó campeón del Torneo de Ascenso.

La investigación contra Baldor Bermeo

La madrugada del 28 de julio de 2026, Elías Baldor Bermeo Cabrera fue detenido dentro de un operativo relacionado con una investigación por el presunto delito de lavado de activos.

De acuerdo con la información de las autoridades, las indagaciones apuntan a una presunta estructura cuyo origen estaría vinculado con actividades de minería ilegal y la distribución de explosivos.

DURO GOLPE A LAS ECONOMÍAS CRIMINALES Y LA MINERÍA ILEGAL: CAE ELÍAS BALDOR BERMEO CABRERA, ALIAS B.B.



Operación en desarrollo: Esta madrugada se realizaron 10 allanamientos en Azuay y El Oro contra la red criminal de ELÍAS BALDOR BERMEO CABRERA y su círculo de colaboradores,… pic.twitter.com/ERPx0gvIHl — John Reimberg (@JohnReimberg) July 28, 2026

Asimismo, los organismos de control investigan posibles vínculos entre esa organización y el grupo delictivo Los Lobos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una investigación contra el club de fútbol fundado por Bermeo. La causa judicial se dirige contra las personas involucradas en el operativo desarrollado este 28 de julio.