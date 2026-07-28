Quién es Elías Baldor Bermeo Cabrera, el exalcalde minero investigado por supuesto lavado de activos en Ecuador

Elías Baldor Bermeo Cabrera volvió al escenario nacional tras su detención la madrugada del 28 de julio de 2026. Este operativo, ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, tuvo lugar en las provincias de Azuay y El Oro. La investigación se centra en el presunto delito de lavado de activos, cuyo origen estaría vinculado con la minería ilegal y la distribución de explosivos.

Las autoridades también investigan posibles conexiones entre la estructura intervenida y el grupo delictivo conocido como Los Lobos. Durante esta intervención, se realizaron diez allanamientos simultáneos que resultaron en la detención de seis personas, incluyendo familiares y colaboradores cercanos al exalcalde.

Trayectoria política y empresarial de Bermeo

Elías Baldor Bermeo Cabrera es un empresario vinculado al sector minero que alcanzó notoriedad política al ser elegido alcalde de Camilo Ponce Enríquez para el período 2019-2023. Este cantón, ubicado en el occidente de Azuay, concentra una importante producción minera, pero también ha sido escenario de múltiples operativos estatales contra la minería ilegal.

Bermeo ganó la Alcaldía en las elecciones seccionales de 2019 con el respaldo de una alianza de movimientos locales. Sin embargo, no logró reelección en 2023. Su actividad empresarial estuvo ligada a la minería, ya que figura como accionista en once empresas relacionadas con exploración y explotación minera.

Un ataque armado marcó su último año como alcalde

Uno de los episodios más recordados ocurrió en febrero de 2023, cuando sufrió un ataque armado durante un evento en Camilo Ponce Enríquez. Un hombre se acercó a él bajo el pretexto de solicitar empleo y disparó contra Bermeo y otras personas presentes. Este ataque dejó al exalcalde gravemente herido.

Investigaciones judiciales previas

La actual investigación no es la primera que enfrenta Bermeo. En 2023, fue procesado por sabotaje tras ser acusado por la Fiscalía de incitar a obstruir una vía cerca del cantón Santa Isabel. Sin embargo, a inicios de 2026, la Corte Provincial de Justicia del Azuay ratificó su inocencia en ese proceso.

La investigación por lavado de activos

La Fiscalía investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con minería ilegal y distribución de explosivos. Las hipótesis incluyen la exportación de grandes cantidades de oro sin concesiones mineras que justifiquen su procedencia. Las pesquisas abarcan tanto a personas naturales como jurídicas involucradas en estas operaciones económicas.

Aproximadamente 300 policías, junto con 11 fiscales y personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), participaron en el operativo. Durante los allanamientos se intervinieron cuatro empresas presuntamente relacionadas con el caso y se incautaron 13 vehículos, dinero en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos.

Declaraciones del Ministro del Interior

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que las investigaciones apuntan a una estructura de financiamiento vinculada con Los Lobos. Además, destacó que Bermeo figura entre los principales investigados en este caso. No obstante, la Fiscalía mantiene la causa en etapa preliminar y deberá determinar si hay suficientes elementos para formular cargos.

Preguntas frecuentes sobre la investigación contra el exalcalde Elías Baldor Bermeo Cabrera:

❓ ¿Quién es Elías Baldor Bermeo Cabrera? Es un empresario minero y exalcalde de Camilo Ponce Enríquez.

Bermeo fue alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, durante el período 2019-2023. Además de su trayectoria política, figura como accionista en varias empresas vinculadas a la exploración y explotación minera. ❓ ¿Por qué fue detenido Elías Baldor Bermeo? Por una investigación relacionada con el supuesto delito de lavado de activos.

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional investigan un presunto esquema de lavado de activos cuyo origen estaría vinculado con la minería ilegal y la distribución de explosivos. Las autoridades también analizan posibles vínculos entre la estructura investigada y el grupo delictivo Los Lobos. ❓ ¿Qué resultados dejó el operativo realizado en Azuay y El Oro? Seis personas fueron detenidas y se ejecutaron diez allanamientos.

En el operativo participaron aproximadamente 300 policías, 11 fiscales y personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Durante las intervenciones se allanaron cuatro empresas y se incautaron 13 vehículos, dinero en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos. ❓ ¿Elías Baldor Bermeo había enfrentado otros procesos judiciales? Sí, fue procesado por sabotaje en 2023 y posteriormente fue declarado inocente.

En 2023, la Fiscalía lo procesó por el supuesto delito de sabotaje tras una protesta en el cantón Santa Isabel. Sin embargo, a inicios de 2026, la Corte Provincial de Justicia del Azuay ratificó su inocencia en ese caso. ❓ ¿Cuál es el estado actual de la investigación? La causa continúa en etapa preliminar.

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que las investigaciones apuntan a una presunta estructura de financiamiento vinculada con Los Lobos. No obstante, la Fiscalía deberá determinar, dentro de la investigación preliminar, si existen suficientes elementos para formular cargos contra los involucrados.

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