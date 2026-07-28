Detienen a exalcalde de Ponce Enríquez en operativo contra presunto lavado de activos

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este martes 28 de julio de 2026 sobre los resultados de un operativo de seguridad ejecutado durante la madrugada en las provincias de Azuay y El Oro. La intervención apuntó contra la estructura de Elías Baldor Bermeo Cabrera, alias B.B., a quien el Gobierno identifica como el principal financista de los lobos.

Resultados del operativo

Según el ministro, las instituciones que participaron en la operación asestaron un “duro golpe a las economías criminales y la minería ilegal en Ecuador”. La intervención incluyó diez allanamientos y dejó seis personas detenidas. Además, las autoridades allanaron cuatro empresas e incautaron trece vehículos. En el operativo participaron 284 policías y 11 fiscales, con el apoyo de la Policía Nacional, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía General del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia.

Importancia del operativo

Reimberg destacó la magnitud del operativo. Antes de conocerse los resultados, publicó un video en el que informó que se dirigía, pasadas las 01:30 horas de este martes, a una operación que calificó como “quizá la más importante del año”. También señaló que se trataba de una intervención compleja y peligrosa.

Acciones del Gobierno contra el crimen organizado

El Ministro resaltó el trabajo de casi 300 integrantes de la Policía Nacional que participaron en el despliegue .Tras concluir la operación, afirmó que las autoridades lograron golpear las economías criminales al identificar y actuar contra quien señaló como el principal financista de la organización. Además, aseguró que el Gobierno continuará las acciones contra cabecillas, financistas y colaboradores de las estructuras delictivas.

Declaraciones del Ministro

“Iremos detrás de cabecillas, financistas y colaboradores. Nada ni nadie nos va a detener. Seguimos trabajando”, manifestó Reimberg al presentar el balance del operativo.

DURO GOLPE A LAS ECONOMÍAS CRIMINALES Y LA MINERÍA ILEGAL: CAE ELÍAS BALDOR BERMEO CABRERA, ALIAS B.B.



Operación en desarrollo: Esta madrugada se realizaron 10 allanamientos en Azuay y El Oro contra la red criminal de ELÍAS BALDOR BERMEO CABRERA y su círculo de colaboradores,… pic.twitter.com/ERPx0gvIHl — John Reimberg (@JohnReimberg) July 28, 2026

Investigación por lavado de activos

La Fiscalía investiga presunto lavado de activos en Ecuador. La Fiscalía General del Estado informó que lideró el operativo como parte de una investigación previa por el presunto delito de lavado de activos. De acuerdo con la entidad, los delitos precedentes que se investigan serían la minería ilegal y la distribución de explosivos.

Detalles sobre los detenidos

La investigación involucra a seis personas naturales y dos personas jurídicas. Según la Fiscalía, el caso analiza la presunta exportación de grandes cantidades de oro sin que existan concesiones mineras y sin que se haya determinado un origen o abastecimiento lícito del mineral.

Aprehensiones en Machala y Camilo Ponce Enríquez

Durante la intervención, las autoridades allanaron diez inmuebles y ejecutaron las órdenes de detención en los cantones Machala y Camilo Ponce Enríquez. Entre los indicios levantados constan dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos.

Exalcalde entre los detenidos

La Fiscalía también informó que entre los detenidos figura el exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor B., junto con personas de su círculo familiar. La entidad indicó que la situación jurídica de los detenidos se resolverá en las próximas horas.

Entre los detenidos constan el exalcalde de #CamiloPonceEnríquez, Elías Baldor B., y personas de su círculo familiar. La situación jurídica de estas personas se resolverá en las próximas horas. pic.twitter.com/Jk4Xjap0gX — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 28, 2026

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