Este viernes 2 de enero de 2026, un nuevo hecho violento conmociona Ecuador tras el hallazgo de un cuerpo decapitado en el sector El Pedregal, en Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.

Camilo Ponce Enríquez, sacudido por la violencia

El cuerpo se halló a unos 100 metros de un Centro de Revisión Técnica Vehicular de Ponce Enríquez. Este sector no tiene mucha afluencia de personas, menos aún durante un feriado.

Eso habrían aprovechado los victimarios para abandonar el cuerpo sin ser vistos.

Tras la alerta, la Policía llegó al sitio para realizar las pericias correspondientes como recoger indicios en el lugar y realizar el levantamiento del cadáver, para ello, acordonaron el área.

Según la información preliminar, se trataría de un hombre de entre 27 y 30 cuya identidad aún no se ha determinado.

Personal de Medicina Legal realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó al Centro Forense de Machala para que se le practiquen los análisis que confirmen la razón de la muerte y permitan identificar quién es.

El hallazgo se suma a otros hechos violentos cerca del mismo predio

En días anteriores, el 28 de diciembre, en el mismo centro de Revisión Vehicular las autoridades encontraron un auto incinerado con restos humanos en el interior.

En el lugar también se hallaron notas con amenazas frente a las operaciones de seguridad en sectores cercanos. Se presume que se trata de peleas entre bandas delincuenciales, debido a lo sangriento de los hallazgos.

Este es el primer crimen que contabiliza Azuay en 2026.

Camilo Ponce Enríquez es un cantón en la provincia de Azuay, en el sur de Ecuador. El lugar pasó de una aparente calma a ser el escenario de masacres y un punto de operación de organizaciones delictivas, desde 2024.

