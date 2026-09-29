Reimberg revela el papel de esposa e hija de ‘Fito’ en sus finanzas

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La captura en Colombia de Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta, identificadas por el ministro del Interior, John Reimberg, como esposa e hija de alias ‘Fito’, respectivamente, abrió un nuevo capítulo sobre las finanzas vinculadas con Los Choneros. Este martes 29 de septiembre de 2026, el funcionario explicó el papel que atribuye a ambas mujeres dentro de la economía de la estructura y dio detalles sobre la modalidad de préstamos que, según afirmó, utilizaban para generar rentabilidad.

Reimberg vincula a esposa e hija de alias ‘Fito’ con las finanzas de Los Choneros

Reimberg afirmó que Peñarrieta y Macías tenían participación en el manejo financiero de Los Choneros y administraban grandes cantidades de dinero en efectivo.

“Toda la parte de la economía vinculada a Los Choneros la tenían ellas”, sostuvo el Ministro a Visionarias.

El funcionario diferenció algunos aspectos relacionados con Michelle Macías. Según Reimberg, existen cuentas asociadas con la hija de alias ‘Fito’, quien llevaba un negocio paralelo relacionado con la estructura.

El Ministro también recordó las incautaciones de bienes de Los Choneros y señaló que las autoridades intervinieron compañías que, según su versión, servían para el supuesto lavado de activos. Reimberg relacionó esas acciones con el caso Bloqueo Fito.

Reimberg habla de una red de préstamos con dinero en efectivo

Según el Ministro, Peñarrieta y Macías mantenían una red de préstamos que movía grandes cantidades de efectivo. Reimberg explicó que el mecanismo permitía entregar dinero, cobrar intereses y obtener rentabilidad.

El funcionario vinculó esos recursos con dinero procedente del narcotráfico y asesinatos.

Reimberg también aseguró que las mujeres mostraban en redes sociales maletas con fajos de dinero para prestar. Además, señaló que existía seguimiento sobre las personas que recibían esos recursos.

Según el Ministro, la modalidad cobró importancia después de los golpes contra la economía de Los Choneros, debido a que la estructura ya no recibía las mismas cantidades de dinero que antes.

Pese al tiempo transcurrido desde la extradición de alias ‘Fito’, Reimberg sostuvo que la economía de la organización continúa en movimiento.

Inda Peñarrieta y Michelle Macías fueron capturadas en Colombia

Peñarrieta y Macías fueron capturadas el domingo 27 de septiembre de 2026 en Sabana de Torres, cerca de Bucaramanga, Colombia.

Reimberg informó ese día que ambas eran consideradas objetivos de alto valor, contaban con boleta de Difusión Roja de Interpol y eran requeridas por la justicia ecuatoriana.

Según el Ministro, en el operativo participaron la Policía Nacional del Ecuador, el FBI, el Centro Nacional de Inteligencia, además de la Policía y las Fuerzas Armadas de Colombia.

Este 29 de septiembre, Reimberg agregó que la operación se preparó durante varios meses. La captura ocurrió durante la mañana, aunque el procedimiento estaba previsto inicialmente para la madrugada.

Los agentes decomisaron los aparatos tecnológicos durante la intervención.

Publicaciones aparecieron en una cuenta de Michelle Macías después de su captura

Reimberg también habló específicamente sobre la hija de alias ‘Fito’ al referirse a publicaciones que aparecieron en su cuenta después de la detención.

El Ministro planteó que una tercera persona podría tener acceso y manejar esa cuenta. Por esa razón, señaló que las publicaciones posteriores a la captura podrían provenir de alguien más.

Reimberg asegura que ambas mujeres recibían protección en Colombia

El Ministro afirmó que una de las preocupaciones de alias ‘Fito’ era proteger a su familia y sostuvo que Peñarrieta y Macías buscaron protección en Colombia.

Según Reimberg, ambas contaban con nuevas identidades y permanecían en un sector donde grupos irregulares las protegían.

El funcionario también relacionó esa situación con el entonces Gobierno de Gustavo Petro. Reimberg sostuvo que las mujeres tuvieron facilidades para permanecer en Colombia durante ese período.

Según su versión, el escenario cambió con el nuevo Gobierno colombiano y eso permitió coordinar la operación para capturarlas.

Esposa e hija de alias ‘Fito’ serán trasladadas a La Roca

Reimberg señaló que Peñarrieta y Macías serán trasladadas a La Roca cuando lleguen a Ecuador.

El Ministro indicó que ese espacio funciona ahora como un centro de máxima seguridad para mujeres. Allí también permanece una mujer a quien identificó como una de las amantes de alias ‘Fito’.

Ante una consulta sobre posibles incidentes, Reimberg aseguró que no existirán desmanes y señaló que las mujeres no tendrán contacto entre ellas, ni siquiera visual.

Reimberg relaciona las capturas con golpes contra Los Choneros

El Ministro también mencionó operaciones contra otras personas cercanas a alias ‘Fito’. Citó la captura de su hermano, alias ‘Javi’, a quien identificó como uno de los brazos importantes del cabecilla.

Según Reimberg, esas acciones debilitaron a Los Choneros y afectaron su estructura económica.

El funcionario explicó que la Policía trabaja en los territorios donde estas organizaciones mantienen presencia para evitar disputas internas. Según señaló, cuando desaparecen sus líderes, otros integrantes pueden enfrentarse por el control de la economía criminal restante.

Reimberg aseguró que las operaciones continuarán contra los integrantes y los componentes económicos de las estructuras criminales.

Captura de esposa e hija de ‘Fito’; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué papel atribuye John Reimberg a la esposa e hija de alias ‘Fito’ en Los Choneros? Reimberg las vinculó con el manejo financiero de Los Choneros y la administración de grandes cantidades de dinero en efectivo.

Contexto: El Ministro afirmó que ambas manejaban la parte económica relacionada con la estructura. También señaló que Michelle Macías tenía cuentas asociadas y un negocio paralelo. ❓ ¿Cómo funcionaba la red de préstamos que Reimberg atribuye a ambas mujeres? Según Reimberg, entregaban dinero en efectivo mediante préstamos, cobraban intereses y obtenían rentabilidad.

Contexto: El funcionario aseguró que manejaban grandes cantidades de efectivo y que existía seguimiento sobre las personas que recibían esos recursos. ❓ ¿De dónde provenía el dinero de esos préstamos según Reimberg? El Ministro vinculó esos recursos con dinero procedente del narcotráfico y asesinatos.

Contexto: Reimberg también aseguró que las mujeres mostraban en redes sociales maletas con fajos de dinero que destinaban a préstamos. ❓ ¿Por qué los préstamos cobraron importancia para la economía de Los Choneros? Reimberg sostuvo que esta modalidad adquirió importancia después de los golpes contra la economía de la organización.

Contexto: Según el Ministro, Los Choneros ya no recibían las mismas cantidades de dinero que antes, aunque afirmó que su economía continúa en movimiento. ❓ ¿Cuándo y dónde capturaron a Inda Peñarrieta y Michelle Macías? Las capturaron el domingo 27 de septiembre de 2026 en Sabana de Torres, cerca de Bucaramanga, Colombia.

Contexto: Reimberg señaló que la operación se preparó durante varios meses y que durante la intervención los agentes decomisaron aparatos tecnológicos. ❓ ¿Por qué aparecieron publicaciones en una cuenta de Michelle Macías después de su captura? Reimberg planteó que una tercera persona podría tener acceso y manejar la cuenta.

Contexto: El Ministro señaló que las publicaciones posteriores a la captura podrían provenir de alguien más. ❓ ¿Qué dijo Reimberg sobre la permanencia de ambas mujeres en Colombia? El Ministro afirmó que contaban con nuevas identidades y permanecían en un sector donde grupos irregulares las protegían.

Contexto: Reimberg también sostuvo que tuvieron facilidades para permanecer en Colombia durante el entonces Gobierno de Gustavo Petro. Estas afirmaciones corresponden a la versión del funcionario. ❓ ¿A dónde trasladarán a la esposa e hija de alias ‘Fito’ cuando lleguen a Ecuador? Reimberg señaló que serán trasladadas a La Roca.

Contexto: Según el Ministro, el lugar funciona ahora como centro de máxima seguridad para mujeres y ambas permanecerán sin contacto entre ellas ni con otras internas mencionadas por él. ❓ ¿Cómo relaciona Reimberg estas capturas con Los Choneros? El Ministro sostiene que las operaciones contra personas cercanas a alias ‘Fito’ afectaron la estructura económica de Los Choneros.

Contexto: Reimberg señaló que la Policía continuará las operaciones contra integrantes y componentes económicos de las estructuras criminales.

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