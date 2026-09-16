¿Quién es alias ‘Comandante 7’ y qué papel tenía en la estructura del GDO Los Tiguerones?

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La captura en Colombia y su posterior llegada a Ecuador volvieron a colocar a Guido Fernando Rodríguez Vargas en el foco de las autoridades el 15 de septiembre de 2026. Conocido bajo varios alias, su nombre aparece ligado a Los Tiguerones y a operaciones que, según informes oficiales, cruzaban la frontera entre Ecuador y Colombia. Esta es la trayectoria y el rol que las autoridades atribuyen a alias ‘Comandante 7’.

Guido Fernando Rodríguez Vargas es identificado como alias ‘Comandante 7’

Rodríguez Vargas también utiliza los alias ‘07’, ‘El 7’ y ‘Nébula’. Las autoridades ecuatorianas lo identifican como un presunto cabecilla de Los Tiguerones y lo catalogaron como Objetivo de Alto Valor (OAV).

Su historial, según el ministro del Interior, John Reimberg, supera los 10 años y registra vínculos con estructuras criminales y asesinatos.

La Justicia ecuatoriana lo requiere por homicidio y delincuencia organizada. Además, Rodríguez Vargas registraba una orden de captura vigente y una notificación roja de Interpol.

Los Tiguerones surgieron a finales de la década pasada en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. William Alcívar, alias ‘Negro Willy’, figura como fundador y máximo cabecilla de esta organización.

¿Qué papel cumplía ‘Comandante 7’ en Los Tiguerones?

Los informes de inteligencia ubican a Rodríguez Vargas como supuesto articulador logístico transfronterizo de Los Tiguerones.

Su función, según las autoridades, consistía en coordinar el movimiento de recursos ilícitos entre Esmeraldas, en Ecuador, y Nariño, en Colombia.

El presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, lo identificó como uno de los principales enlaces de Los Tiguerones entre los dos países.

Según el mandatario, Rodríguez Vargas supuestamente administraba rentas ilícitas destinadas al soporte logístico y bélico de la organización. También lo vinculó con una red de lavado de activos procedentes del narcotráfico y la extorsión.

ALIAS 07 YA SE ENCUENTRA EN ECUADOR Y RESPONDERÁ ANTE EL ESTADO ECUATORIANO POR SUS CRÍMENES.



Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias “07”, señalado como cabecilla principal del Los Tiguerones, quien registra boleta de Difusión Roja de Interpol y es requerido por Ecuador por… pic.twitter.com/07seinTSmH — John Reimberg (@JohnReimberg) September 16, 2026

Los nexos de ‘Comandante 7’ con una disidencia de las FARC

Los reportes oficiales también señalan un supuesto vínculo entre alias ‘Comandante 7’ y el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC dirigida por alias ‘Iván Mordisco’.

Según esos informes, Rodríguez Vargas funcionaba como enlace en la zona fronteriza y facilitaba corredores para el traslado de armas y otras actividades ilícitas.

Las autoridades también lo relacionan con la gestión de recursos provenientes de extorsiones y narcotráfico para sostener el componente armado de la estructura criminal.

Así cayó alias ‘Comandante 7’ en Colombia

La Policía colombiana capturó a Rodríguez Vargas en Soacha, Cundinamarca, en el área metropolitana de Bogotá. El operativo contó con la coordinación del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador y la Policía Nacional ecuatoriana.

La operación recibió el nombre de Libertad Binacional I.

Tras la detención, las autoridades colombianas pusieron en marcha el proceso para entregarlo a Ecuador. Colombia expulsó al sospechoso y Rodríguez Vargas arribó a Guayaquil bajo custodia policial el 16 de septiembre de 2026.

Colombia anuló la identidad que utilizaba ‘Comandante 7’

El procedimiento también reveló que Rodríguez Vargas portaba una cédula de ciudadanía colombiana con una identidad falsa.

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia emitió la Resolución 10481 el 15 de septiembre de 2026 y canceló ese documento.

La entidad también anuló el registro civil de nacimiento que sirvió como antecedente para obtener la cédula. La decisión surgió tras detectar inconsistencias junto con la Dijín y la Fiscalía colombiana.

Alias ‘Comandante 7’ ingresó a la Cárcel del Encuentro

Tras su expulsión de Colombia, Rodríguez Vargas llegó a Guayaquil y quedó bajo custodia de las autoridades ecuatorianas.

Reimberg confirmó su traslado a la Cárcel del Encuentro, centro de máxima seguridad ubicado en Santa Elena. Allí permanecerá mientras enfrenta los procesos que mantiene pendientes ante la Justicia ecuatoriana.

Alias ‘Comandante 7’; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién es alias ‘Comandante 7’? Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias ‘Comandante 7’, ‘07’, ‘El 7’ o ‘Nébula’, es identificado por las autoridades ecuatorianas como un presunto cabecilla de Los Tiguerones.

Contexto: Ecuador lo catalogó como Objetivo de Alto Valor. Según el ministro del Interior, John Reimberg, su historial supera los 10 años. ❓ ¿Por qué busca la Justicia ecuatoriana a alias ‘Comandante 7’? Rodríguez Vargas es requerido en Ecuador por homicidio y delincuencia organizada.

Contexto: Registraba una orden de captura vigente y una notificación roja de Interpol. ❓ ¿Qué papel cumplía alias ‘Comandante 7’ en Los Tiguerones? Informes de inteligencia lo ubican como supuesto articulador logístico transfronterizo de Los Tiguerones.

Contexto: Según las autoridades, coordinaba el movimiento de recursos ilícitos entre Esmeraldas, en Ecuador, y Nariño, en Colombia. ❓ ¿Qué nexos tendría ‘Comandante 7’ con una disidencia de las FARC? Reportes oficiales señalan un supuesto vínculo con el Estado Mayor Central, disidencia de las FARC dirigida por alias ‘Iván Mordisco’.

Contexto: Las autoridades lo ubican como supuesto enlace fronterizo para corredores relacionados con armas y otras actividades ilícitas. ❓ ¿Dónde capturaron a alias ‘Comandante 7’? La Policía colombiana capturó a Rodríguez Vargas en Soacha, Cundinamarca, en el área metropolitana de Bogotá.

Contexto: El operativo Libertad Binacional I contó con coordinación del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador y la Policía Nacional ecuatoriana. ❓ ¿Cómo regresó alias ‘Comandante 7’ a Ecuador? Colombia expulsó a Rodríguez Vargas y el sospechoso llegó a Guayaquil bajo custodia policial el 16 de septiembre de 2026.

Contexto: Tras su captura, las autoridades colombianas iniciaron el procedimiento para entregarlo a Ecuador. ❓ ¿Alias ‘Comandante 7’ utilizaba una identidad falsa en Colombia? Las autoridades detectaron que Rodríguez Vargas portaba una cédula colombiana obtenida con una identidad falsa.

Contexto: La Registraduría colombiana canceló el documento y el registro civil de nacimiento utilizado como antecedente mediante una resolución del 15 de septiembre. ❓ ¿A qué cárcel trasladaron a alias ‘Comandante 7’ en Ecuador? Las autoridades trasladaron a Rodríguez Vargas a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Contexto: Según Reimberg, permanecerá en ese centro de máxima seguridad mientras enfrenta los procesos pendientes ante la Justicia ecuatoriana.

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